Военная операция на Украине⁠,
0

О «большой войне» и дипломатии. Заявления Путина на коллегии Минобороны

Сюжет
Военная операция на Украине
Путин назвал количество населенных пунктов, которые за год взяла под контроль российская армия, и оценил текущую ситуацию на фронте. Его главные заявления — в материале РБК
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: mod_russia / Telegram)

Президент России Владимир Путин принял участие в коллегии Минобороны. Главными темами его выступления стали военная операция на Украине и состояние российской армии.

Об Украине и «большой войне» с Западом

  • Президент охарактеризовал геополитическую ситуацию как напряженную. Однако заявления западных политиков о возможности «большой войны» он назвал «ложью и бредом». «В Европе людям вбивают в голову страхи по поводу неизбежного столкновения с Россией, мол надо готовиться к большой войне. Разного рода деятели, которые вроде бы занимали или занимают до сих пор ответственные посты, о своей ответственности похоже просто забыли», — сказал Путин.

О «большой войне» и дипломатии. Заявления Путина на коллегии Минобороны
Video

  • Москва предпочла бы устранить конфликт на Украине с помощью дипломатии, но если от «разговора по существу» откажутся Украина и Запад, то «добьется освобождения своих исторических земель военным путем», заявил он.
  • По его словам, российская армия в 2025 году установила контроль над более 300 населенными пунктами. В дальнейшем будет последовательно решаться «задача создания и расширения буферной зоны», добавил он.

О «большой войне» и дипломатии. Заявления Путина на коллегии Минобороны

  • Президент России назвал текущий год важным этапом в решении задач военной операции на Украине. По его словам, российская армия «завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта». «Наши войска уверенно продвигаются вперед и «перемалывают» противника, его группировки и резервы, в том числе так называемые элитные части и соединения, прошедшие подготовку в западных военных центрах, оснащенные современной иностранной техникой и вооружением», — сказал он.

Об оснащении российской армии

  • В российские войска беспрерывно поступают ракетные комплексы, беспилотники и робототехника, заявил президент России.
  • По словам Путина, до конца года на боевое дежурство поставят баллистические ракеты средней дальности «Орешник».
  • «Прошли успешные испытания стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и безэкипажного подводного аппарата «Посейдон». За счет использования ядерной энергетической установки эти комплексы еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде, обеспечат стратегический паритет, безопасность и глобальные позиции России на десятилетия вперед. Мы еще будем работать над этими комплексами, мы их будем еще дорабатывать и усовершенствовать, улучшать, но они уже есть», — сказал президент России.
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Минобороны Владимир Путин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

