О «большой войне» и дипломатии. Заявления Путина на коллегии Минобороны

Путин назвал количество населенных пунктов, которые за год взяла под контроль российская армия, и оценил текущую ситуацию на фронте. Его главные заявления — в материале РБК

Владимир Путин (Фото: mod_russia / Telegram)

Президент России Владимир Путин принял участие в коллегии Минобороны. Главными темами его выступления стали военная операция на Украине и состояние российской армии.

Об Украине и «большой войне» с Западом

Президент охарактеризовал геополитическую ситуацию как напряженную. Однако заявления западных политиков о возможности «большой войны» он назвал «ложью и бредом». «В Европе людям вбивают в голову страхи по поводу неизбежного столкновения с Россией, мол надо готовиться к большой войне. Разного рода деятели, которые вроде бы занимали или занимают до сих пор ответственные посты, о своей ответственности похоже просто забыли», — сказал Путин.

Москва предпочла бы устранить конфликт на Украине с помощью дипломатии, но если от «разговора по существу» откажутся Украина и Запад, то «добьется освобождения своих исторических земель военным путем», заявил он.

По его словам, российская армия в 2025 году установила контроль над более 300 населенными пунктами. В дальнейшем будет последовательно решаться «задача создания и расширения буферной зоны», добавил он.

Президент России назвал текущий год важным этапом в решении задач военной операции на Украине. По его словам, российская армия «завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта». «Наши войска уверенно продвигаются вперед и «перемалывают» противника, его группировки и резервы, в том числе так называемые элитные части и соединения, прошедшие подготовку в западных военных центрах, оснащенные современной иностранной техникой и вооружением», — сказал он.

Об оснащении российской армии