Прямая линия Путина⁠,
0

Путин назвал «благородную цель» утильсбора

Путин: надеюсь, что повышение утильсбора в России не будет вечным
Сюжет
Прямая линия Путина
Эта мера поддерживает и отечественный автопром, потому что покупать иностранный автомобиль «стало дороговато», сказал Путин, выразив надежду, что она «не будет вечной»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Путин назвал «благородную цель» утильсбора
Video

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что утилизационный сбор направлен на «благородную цель» — технологическое развитие России. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

По его словам, повышение утильсбора затрагивает россиян как минимум со средними, хорошими доходами и в основном в крупных городах.

«Связано это с попыткой министерства финансов получить дополнительный доход для решения благородной цели — технологического развития», — сказал Путин.

Президент выразил надежду, что мера «не будет вечной».

Правительство утвердило новые правила утильсбора и начало их применения
Экономика
Фото:Александр Манзюк / ТАСС

Косвенно это поддерживает и отечественный автопром, потому что покупать иностранный автомобиль «стало дороговато». В ответ на просьбу журналистки порекомендовать, какую машину ей купить, отечественную или иностранную, Путин ответил: «Было бы странно, если бы я сказал: покупайте иностранную машину».

В России с 1 декабря вступили в силу новые правила расчета утильсбора.

C 1 декабря размер ставки привязали не только к объему мотора, но и к его мощности. Одновременно льготный утильсбор, который оплачивают физические лица при ввозе легковых машин из-за границы, теперь действует только на автомобили с двигателями мощностью до 160 л. с. На все остальные машины тариф начисляют по коммерческим ставкам.

Также реформирование утилизационного сбора затронуло электрокары и гибриды. Теперь при расчете ставок для таких машин учитывается суммарная мощность двигателей в силовой установке. Как объясняют российские власти, такое нововведение нужно для того, чтобы локальное производство было выгоднее, чем прямой импорт.

Елена Чернышова
Владимир Путин утильсбор Прямая линия с Владимиром Путиным
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

