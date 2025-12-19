Путин назвал «благородную цель» утильсбора
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что утилизационный сбор направлен на «благородную цель» — технологическое развитие России. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.
По его словам, повышение утильсбора затрагивает россиян как минимум со средними, хорошими доходами и в основном в крупных городах.
«Связано это с попыткой министерства финансов получить дополнительный доход для решения благородной цели — технологического развития», — сказал Путин.
Президент выразил надежду, что мера «не будет вечной».
Косвенно это поддерживает и отечественный автопром, потому что покупать иностранный автомобиль «стало дороговато». В ответ на просьбу журналистки порекомендовать, какую машину ей купить, отечественную или иностранную, Путин ответил: «Было бы странно, если бы я сказал: покупайте иностранную машину».
В России с 1 декабря вступили в силу новые правила расчета утильсбора.
C 1 декабря размер ставки привязали не только к объему мотора, но и к его мощности. Одновременно льготный утильсбор, который оплачивают физические лица при ввозе легковых машин из-за границы, теперь действует только на автомобили с двигателями мощностью до 160 л. с. На все остальные машины тариф начисляют по коммерческим ставкам.
Также реформирование утилизационного сбора затронуло электрокары и гибриды. Теперь при расчете ставок для таких машин учитывается суммарная мощность двигателей в силовой установке. Как объясняют российские власти, такое нововведение нужно для того, чтобы локальное производство было выгоднее, чем прямой импорт.
