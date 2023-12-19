Сообщество российской «Википедии» решило прекратить работу

«Викимедиа РУ» существовало с 2008 года и оказывало поддержку в развитии российского сегмента «Википедии». Директор организации Станислав Козловский сказал РБК, что продолжать работать в нынешних условиях невозможно

Фото: Jaap Arriens / Global Look Press

Некоммерческое партнерство «Викимедиа РУ», которое поддерживает развитие российского сегмента «Википедии», решило прекратить работу. Об этом РБК сообщил директор организации Станислав Козловский.

По словам Козловского, его вызвали в деканат факультета психологии МГУ, где он проработал 25 лет, и сообщили, что в ближайшую пятницу, по «достоверной информации», Минюст включит его в реестр иностранных агентов. После этого, сказал Козловский, ему предложили уволиться по собственному желанию, что он и сделал.

После чего он провел собрание «Викимедиа РУ». «Мы решили, что в таких условиях работать невозможно. Решили закрыть организацию. Сейчас будем заниматься формальностями по закрытию, это несколько месяцев займет», — сказал он РБК.

РБК направил запрос в Минюст, обратился за комментарием в пресс-службу МГУ.

Некоммерческое партнерство «Викимедиа РУ» было основано в 2008 году, его целью заявлено развитие проектов, связанных с «созданием и распространением свободной для использования энциклопедической, образовательной и иной информации, отражающей знания, накопленные человечеством», главным образом в российском сегменте «Википедии». Сообщество отмечает, что не имеет никакого контроля над сайтами Wikimedia Foundation (владелец «Википедии») и не несет юридической ответственности за их содержание.

Российские власти не раз выражали претензии по поводу информации, опубликованной в «Википедии». В Кремле заявляли, что там «очень много искажений, очень много неправды, очень много ошибок». Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев предлагал закрыть «Википедию» после запуска ее аналога.

В России «Википедию» неоднократно штрафовали, в том числе из-за материалов о военной операции на Украине. Весной 2022 года Роскомнадзор пригрозил ресурсу блокировкой за статью «Вторжение России на Украину», рассказывал Козловский. В Минцифры позже заявляли об отсутствии планов блокировать интернет-энциклопедию.

Президент Владимир Путин еще в 2019 году предлагал заменить «Википедию» электронной версией Большой российской энциклопедии. В тестовом режиме ее запустили летом 2022 года. Спустя год заработал еще один аналог «Википедии» — сайт «Рувики».