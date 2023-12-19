 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Сообщество российской «Википедии» решило прекратить работу

Глава российского сообщества «Википедии» объявил о закрытии проекта
«Викимедиа РУ» существовало с 2008 года и оказывало поддержку в развитии российского сегмента «Википедии». Директор организации Станислав Козловский сказал РБК, что продолжать работать в нынешних условиях невозможно
Фото: Jaap Arriens / Global Look Press
Фото: Jaap Arriens / Global Look Press

Некоммерческое партнерство «Викимедиа РУ», которое поддерживает развитие российского сегмента «Википедии», решило прекратить работу. Об этом РБК сообщил директор организации Станислав Козловский.

По словам Козловского, его вызвали в деканат факультета психологии МГУ, где он проработал 25 лет, и сообщили, что в ближайшую пятницу, по «достоверной информации», Минюст включит его в реестр иностранных агентов. После этого, сказал Козловский, ему предложили уволиться по собственному желанию, что он и сделал.

После чего он провел собрание «Викимедиа РУ». «Мы решили, что в таких условиях работать невозможно. Решили закрыть организацию. Сейчас будем заниматься формальностями по закрытию, это несколько месяцев займет», — сказал он РБК.

РБК направил запрос в Минюст, обратился за комментарием в пресс-службу МГУ.

Роскомнадзору разрешили блокировать сайты с методами обхода блокировок
Технологии и медиа
Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

Некоммерческое партнерство «Викимедиа РУ» было основано в 2008 году, его целью заявлено развитие проектов, связанных с «созданием и распространением свободной для использования энциклопедической, образовательной и иной информации, отражающей знания, накопленные человечеством», главным образом в российском сегменте «Википедии». Сообщество отмечает, что не имеет никакого контроля над сайтами Wikimedia Foundation (владелец «Википедии») и не несет юридической ответственности за их содержание.

Российские власти не раз выражали претензии по поводу информации, опубликованной в «Википедии». В Кремле заявляли, что там «очень много искажений, очень много неправды, очень много ошибок». Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев предлагал закрыть «Википедию» после запуска ее аналога.

Читайте на РБК Pro
Какие руководители нужны бизнесу в 2024 году, а какие окажутся вне игры
Спрос в Европе значительно замедляется: что это значит для евро
«Баланс риска и прибыли неблагоприятен». Что ждет рынок США в 2024 году
Где искать покупателей с доходом от 1 млн руб. в месяц

В России «Википедию» неоднократно штрафовали, в том числе из-за материалов о военной операции на Украине. Весной 2022 года Роскомнадзор пригрозил ресурсу блокировкой за статью «Вторжение России на Украину», рассказывал Козловский. В Минцифры позже заявляли об отсутствии планов блокировать интернет-энциклопедию.

Президент Владимир Путин еще в 2019 году предлагал заменить «Википедию» электронной версией Большой российской энциклопедии. В тестовом режиме ее запустили летом 2022 года. Спустя год заработал еще один аналог «Википедии» — сайт «Рувики».

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Википедия Минюст иностранный агент МГУ
Материалы по теме
В обоснованиях санкций ЕС нашли ссылки на «Википедию» и кулинарный журнал
Политика
Telegram оштрафовали на ₽4 млн за неисполнение предписания Роскомнадзора
Политика
Роскомнадзор объяснил претензии к журналу «В мире животных»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 98,76 (+0,34) Инвестиции, 18 дек, 19:06 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 90,42 (+0,72) Инвестиции, 18 дек, 19:06
Шойгу раскрыл число подписавших контракты с армией Политика, 14:46
Проекты «МегаФона» и Yota удостоены 15 наград премии Tagline Awards 2023 Пресс-релиз, 14:38
Эмили Ратаковски отказали в VIP-билетах после ухода с матча НБА Спорт, 14:38
BlackRock пошла на уступку SEC и обновила заявку на биткоин-ETF Крипто, 14:37
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:35
Путин заявил о резко выросшей активности НАТО у границ России Политика, 14:34
ВСУ заявили о сложной ситуации на фронте Политика, 14:33
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин подписал законы о запрете телефонов в школе и об уроках труда Общество, 14:29
Путин заявил об инициативе российских войск и потерях ВСУ Политика, 14:23
Путин отменил комиссию при оплате ЖКУ для льготников и пенсионеров Недвижимость, 14:21
Режиссер объявил дату выхода последней серии «Слова пацана» Life, 14:18
Умер чемпион СССР по футболу Николай Казарян Спорт, 14:16
Во Внуково возобновили прием и вылет самолетов Общество, 14:16
Росфинмониторинг отметил отсутствие у FATF вопросов к списку экстремистов Политика, 14:11