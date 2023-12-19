Сообщество российской «Википедии» решило прекратить работу
Некоммерческое партнерство «Викимедиа РУ», которое поддерживает развитие российского сегмента «Википедии», решило прекратить работу. Об этом РБК сообщил директор организации Станислав Козловский.
По словам Козловского, его вызвали в деканат факультета психологии МГУ, где он проработал 25 лет, и сообщили, что в ближайшую пятницу, по «достоверной информации», Минюст включит его в реестр иностранных агентов. После этого, сказал Козловский, ему предложили уволиться по собственному желанию, что он и сделал.
После чего он провел собрание «Викимедиа РУ». «Мы решили, что в таких условиях работать невозможно. Решили закрыть организацию. Сейчас будем заниматься формальностями по закрытию, это несколько месяцев займет», — сказал он РБК.
РБК направил запрос в Минюст, обратился за комментарием в пресс-службу МГУ.
Некоммерческое партнерство «Викимедиа РУ» было основано в 2008 году, его целью заявлено развитие проектов, связанных с «созданием и распространением свободной для использования энциклопедической, образовательной и иной информации, отражающей знания, накопленные человечеством», главным образом в российском сегменте «Википедии». Сообщество отмечает, что не имеет никакого контроля над сайтами Wikimedia Foundation (владелец «Википедии») и не несет юридической ответственности за их содержание.
Российские власти не раз выражали претензии по поводу информации, опубликованной в «Википедии». В Кремле заявляли, что там «очень много искажений, очень много неправды, очень много ошибок». Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев предлагал закрыть «Википедию» после запуска ее аналога.
В России «Википедию» неоднократно штрафовали, в том числе из-за материалов о военной операции на Украине. Весной 2022 года Роскомнадзор пригрозил ресурсу блокировкой за статью «Вторжение России на Украину», рассказывал Козловский. В Минцифры позже заявляли об отсутствии планов блокировать интернет-энциклопедию.
Президент Владимир Путин еще в 2019 году предлагал заменить «Википедию» электронной версией Большой российской энциклопедии. В тестовом режиме ее запустили летом 2022 года. Спустя год заработал еще один аналог «Википедии» — сайт «Рувики».