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Общество ,  
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В Кремле ответили на предложение главы СПЧ заблокировать «Википедию»

Песков — об идее главы СПЧ Фадеева закрыть «Википедию»: сначала нужно создать свой аналог
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

России действительно нужен свой аналог «Википедии», который содержал бы «действительно проверенную и объективную информацию», заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, в «Википедии» «очень много искажений и очень много неправды, очень много ошибок — исторических, фактологических».

4 апреля глава СПЧ Валерий Фадеев предложил закрыть «Википедию». Он заявил, что она во многом удобна, «но там много искажений, когда речь идет о политике, истории». «Надо как можно быстрее создать ей альтернативу и закрыть Википедию. Это идеологический, политизированный продукт», — заявил главы СПЧ.

Комментируя по просьбе РБК идею Фадеева закрыть «Википедию», Песков ответил, что сначала нужно создать свой аналог.

После начала военной операции на Украине российские власти неоднократно штрафовали онлайн-энциклопедию. В апреле прошлого года Wikimedia Foundation (ему принадлежит российская "Википедия") получил штраф на 5 млн руб. за неудаление статей о конфликте (в частности, о событиях в Буче и Мариуполе), в ноябре — еще на 2 млн руб. В феврале этого года московский суд оштрафовал фонд на 2 млн руб., так как «Википедия» не удалила статьи о 74-й гвардейской мотострелковой бригаде, 138-й отдельной мотострелковой бригаде, 92-й ракетной бригаде и о боевых действиях под Харьковом, Лисичанском и Мариуполем.

Вместо «Википедии» российские власти рекомендуют пользоваться отечественным энциклопедическим порталом «Знания», говорил в декабре 2022 года министр цифрового развития Максут Шадаев. «Дальше мы будем просить, чтобы именно портал «Знания» был в приоритете при поисковой выдаче», — сказал он, добавив, что портал должны запустить в начале 2023 года и уже подготовлено более 100 тыс. статей.

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Портал «Знания» разрабатывается с 2019 года на базе Большой российской энциклопедии. Создатели портала называли его «важнейшей социальной функцией» «доступность правдивой научной информации и формирование доверия пользователя к ней». Летом тестовая версия «Знаний» стала доступна для пользователей.

Теги
Википедия Дмитрий Песков СПЧ Валерий Фадеев
Пространство выбора
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