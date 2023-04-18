Глава Минцифры заявил об отсутствии планов блокировать «Википедию»

Глава Минцифры Шадаев: планов по блокировке «Википедии» пока нет

Фото: Sascha Steinbach / EPA / ТАСС

Планов по блокировке «Википедии» в России пока нет, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Его слова приводит ТАСС.

«Пока «Википедию» мы не блокируем», — сказал министр.

Закрыть «Википедию» предлагал, в частности, глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, «там много искажений, когда речь идет о политике, истории». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на эту идею заявил, что сначала нужно создать свой аналог.

Шадаев рекомендовал пользоваться отечественным энциклопедическим порталом «Знания» вместо «Википедии». Он разрабатывается с 2019 года на базе Большой российской энциклопедии.

После начала военной операции на Украине российские власти не раз штрафовали владельцев русской «Википедии» за отказ удалять статьи. В апреле 2022 фонд Wikimedia Foundation получил штраф на 5 млн руб. за неудаление статей о событиях в Буче и Мариуполе, в ноябре фонд оштрафовали еще на 2 млн руб.

В феврале этого года московский суд оштрафовал фонд на 2 млн руб., так как «Википедия» не удалила статьи о боевых действиях под Харьковом, Лисичанском и Мариуполем, а также материалы, содержащие сведения о дислокации подразделений российской армии. 18 апреля Wikimedia Foundation оштрафовали еще на 800 тыс. руб.