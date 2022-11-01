«Википедию» оштрафовали за неудаление фейков о спецоперации

Wikimedia Foundation Inc. оштрафовали на 2 млн руб. за неудаление фейковых материалов о спецоперации России на Украине из «Википедии». В апреле фонд уже штрафовали за то же самое на 5 млн руб.

Фото: Jens Kalaene / Global Look Press

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал фонд Wikimedia Foundation Inc. (ему принадлежит российская «Википедия») на 2 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе суда.

Фонд признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информационным ресурсам), а именно в неудалении из «Википедии» фейковых статей о ходе проведения спецоперации, пояснили в суде.

РБК направил запрос в Wikimedia Foundation.

24 февраля, в день начала военной операции, Роскомнадзор обязал СМИ опираться на российские официальные данные в материалах о ходе кампании из-за роста числа материалов с «непроверенной и недостоверной информацией». В соответствии со ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Роскомнадзор также может блокировать материалы, содержащие ложные сведения, напомнил регулятор.

В начале марта Роскомнадзор потребовал от англоязычной версии «Википедии» удалить несколько материалов, мотивировав это тем, что они содержат недостоверную информацию о спецоперации. В ведомстве тогда не уточнили, о каких конкретно материалах идет речь.

Тогда же ведомство напомнило компании о необходимости исполнить требования закона о «приземлении» иностранных компаний в России — открыть в России представительство, разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти. За неисполнение этих требований предусмотрен ряд ограничений, в том числе: запрет на распространение рекламы иностранного лица, ограничение переводов денежных средств и приема платежей физических и юридических лиц в пользу иностранного лица, а также запрет на поисковую выдачу.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский позднее говорил РБК, что уведомление Роскомнадзора касается статьи «Вторжение России на Украину (2022)». По его словам, в уведомлении РКН говорилось, что материал содержит информацию «о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе детях», а также о «необходимости снятия денежных средств со счетов в банках Российской Федерации в связи с санкциями». «Возможно, что прокуроры смотрели какую-то более старую версию статьи», — предположил тогда в разговоре с РБК Козловский. По его словам, все сомнительные, непроверенные и противоречивые утверждения из статьи быстро убираются.

В начале апреля Роскомнадзор потребовал удалить еще пять статей, касающихся событий на Украине, в том числе в Буче и Мариуполе. Минобороны России, комментируя сообщения СМИ о разрушении больницы и театра в Мариуполе и обнаружении трупов мирных жителей в Буче, называло их провокациями. По данным ведомства, взрывы в мариупольском театре и больнице организовал националистический батальон «Азов» (признан экстремистским и запрещен в России). А в Буче, как сообщали в военном министерстве, не пострадал «ни один мирный житель», пока город находился под контролем российских военных.

В апреле Мировой суд Таганского района Москвы уже штрафовал Wikimedia Foundation на 5 млн руб. Причиной первого штрафа на 3 млн руб. стали семь статей «Википедии», в том числе о спецоперации России на Украине. Еще на 2 млн руб. фонд оштрафовали за неудаление статей о событиях на Украине и статей об изготовлении пороха.