Суд в Москве оштрафовал «Википедию» на ₽2 млн за статьи об армии

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Мировой судья в Таганском районе Москвы оштрафовал Wikimedia Foundation (ему принадлежит российская «Википедия») на 2 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Wikimedia Foundation признали виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации).

Как уточняет ТАСС со ссылкой на материалы дела, «Википедия» не удалила статьи о 74-й гвардейской мотострелковой бригаде, 138-й отдельной мотострелковой бригаде, 92-й ракетной бригаде, а также о боевых действиях на Украине. Роскомнадзор потребовал от Wikimedia Foundation удалить статьи об этих трех бригадах, поскольку в них есть сведения об их дислокации и другие данные, опубликование которых вредит обороноспособности России. Кроме того, ведомство требовало удалить статьи о боевых действиях под Харьковом, Лисичанском и Мариуполем из-за недостоверной информации, но материалы удалены не были.

Представитель «Википедии» Александр Ганзер заявил на заседании, что статьи написаны на основе данных открытых источников и сведений международных организаций, в том числе по итогам заседания Генассамблеи ООН. Представитель сайта сказал, что эти сведения не могут причинить вред интересам России, и потребовал закрыть дело.

В начале ноября суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation Inc еще на 2 млн руб. по той же статье. В апреле фонд получил штраф в размере 5 млн руб. за неудаление статей о российской военной операции, в частности, о событиях в Буче и Мариуполе, а также материалов об изготовлении пороха.

