Путин предложил заменить «Википедию» другой энциклопедией

Президент России Владимир Путин предложил заменить «Википедию» в России новой Большой российской энциклопедией в электронном виде. Об этом он сообщил на заседании Совета по русскому языку, передает «РИА Новости».

«Вот это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная», — объяснил Путин свое предложение.

О создании отечественного интернет-портала, который станет конкурентом «Википедии», в августе 2016 года рассказал Александр Вислый, который тогда занимал пост генерального директора Российской национальной библиотеки (РНБ).

В августе этого года замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией», так как она является недостоверным источником информации. «Можете двойку получить», — предупредил замминистра.