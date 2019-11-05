Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 63,25 (-0,78) Quote, 13:07
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-1,06) Quote, 13:07
В Москве такси врезалось в припаркованные автомобили Общество, 19:49 Путин предложил заменить «Википедию» другой энциклопедией Общество, 19:42 Ректор ВШЭ впервые прокомментировал дело против Егора Жукова Общество, 19:34 В парламенте потребовали от Джонсона опубликовать доклад об угрозе России Политика, 19:29 Цена нефти впервые с сентября поднялась выше $63 за баррель Экономика, 19:25 Соревнование по здоровому эгоизму: годовая подписка на Амедиатеку РБК и Renault, 19:25 Планы по интеграции России и Белоруссии покажут президентам до 1 декабря Политика, 19:22 «Нафтогаз» сообщил о просьбе России «понять и простить» $22 млрд Политика, 19:18 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:17 Путин усомнился в необходимости подготовки бакалавров по русскому языку Общество, 19:09 Онлайн-университет: где бесплатно получить знания для развития бизнеса РБК и УРАЛСИБ, 18:55 Определились соперники Даниила Медведева на Итоговом турнире АТР Спорт, 18:53 Президент Кипра пообещал изъять «некоторые золотые паспорта» Политика, 18:43 Первый гол Дацюка, переход Кравцова и отставка Скудры. Итоги недели КХЛ Спорт, 18:27
Общество ,  
0 
Путин предложил заменить «Википедию» другой энциклопедией

Президент России Владимир Путин предложил заменить «Википедию» в России новой Большой российской энциклопедией в электронном виде. Об этом он сообщил на заседании Совета по русскому языку, передает «РИА Новости».

«Вот это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная», — объяснил Путин свое предложение.

О создании отечественного интернет-портала, который станет конкурентом «Википедии», в августе 2016 года рассказал Александр Вислый, который тогда занимал пост генерального директора Российской национальной библиотеки (РНБ).

Технологии и медиа
Русский аналог «Википедии» будет рассчитан на 15 млн пользователей

В августе этого года замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией», так как она является недостоверным источником информации. «Можете двойку получить», — предупредил замминистра.

В начале октября научное издательство «Большая российская энциклопедия» объявило конкурс на оказание услуг по разработке бренда и маркетинговой стратегии на 2020–2022 годы для общенационального интерактивного энциклопедического портала. На его создание в бюджете заложено 1,989 млрд руб.

Теги: Владимир Путин, «Википедия»
Материалы по теме
Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией»
Общество
Русский аналог «Википедии» будет рассчитан на 15 млн пользователей
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter