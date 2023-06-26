В России заработал аналог «Википедии»

Сайт «РУВИКИ» разрабатывает экс-директор российского подразделения «Википедии» Владимир Медейко. Еще одним аналогом свободной интернет-энциклопедии называли «Большую российскую энциклопедию»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Сайт российского аналога интернет-энциклопедии — «РУВИКИ» — заработал в бета-версии, пользователи могут посещать его и сообщать разработчикам об ошибках, говорится на ru.ruwiki.ru.

На главной странице портала говорится, что сейчас в энциклопедии более 1,9 млн статей на русском языке. На странице также представлены несколько статей, интересные факты и подборка исторических событий, которые произошли 26 июня.

Пользователей приглашают стать авторами портала.

После начала спецоперации Роскомнадзор не раз штрафовал «Википедию» за неудаление «фейковых» статей, связанных с военными действиями. Кроме того, в российских поисковиках появилась плашка-предупреждение «РКН: сайт нарушает закон РФ» (взято из «Яндекса»). Это связано с тем, что головная компания Wikimedia Foundation не открыла представительство в России, как того требует закон о приземлении, пояснял РБК исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.

Власти неоднократно заявляли, что собираются разработать аналог интернет-энциклопедии. Причем такие идеи появлялись еще задолго до начала конфликта на Украине. Например, в 2019 году президент Владимир Путин говорил, что «Википедию» следует заменить «Большой российской энциклопедией» из-за сомнений в достоверности представленной на ресурсе информации. Такой портал уже существует.

О разработке еще одного аналога заявил в мае депутат Госдумы Андрей Горелкин. По его словам, он будет называться «Русвики» (возможно, депутат имел в виду именно «РУВИКИ»). Как пишет «Коммерсантъ», разработкой портала занимается бывший директор «Викимедиа РУ» Владимир Медейко — он покинул свою должность после того, как коллеги узнали о его тайной работе над собственным проектом. Медейко заявил, что вел работу «непублично» и называл проект «Свободной энциклопедией» (так себя позиционирует «Википедия»). На сайте «РУВИКИ» говорится, что это открытая энциклопедия.

«Мы не собираемся конкурировать с «Википедией» — у нас есть своя ниша. Мы считаем, что нужен широкий энциклопедический источник информации, на который было бы не стыдно ссылаться учащимся и студентам. Темы мы намерены фильтровать, не хотим быть новостным порталом, а собираемся делать акцент на академических вопросах», — говорил Медейко «Коммерсанту».