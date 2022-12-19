Пашинян обвинил Азербайджан в нехватке лекарств из-за перекрытой дороги

Перекрытие Лачинского коридора азербайджанскими экоактивистами мешает жителям Нагорного Карабаха получать медицинскую помощь, заявил Пашинян. МИД Азербайджана ранее заявил, что удовлетворит «гуманитарные нужды» жителей республики

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Жители Нагорного Карабаха отрезаны от медицинского обслуживания из-за блокировки Лачинского коридора, заявил президент Армении Никол Пашинян

«Уже 8 дней Лачинский коридор перекрыт #Az (Азербайджаном — РБК.), жители Нагорного Карабаха застряли на дорогах на морозе, семьи оказались по разные стороны блокады. Граждане с серьезными проблемами со здоровьем лишены лекарств и медицинского обслуживания», — написал он в Twitter.

О блокировке Лачинского коридора, который является единственной дорогой между Нагорным Карабахом и Арменией, группой азербайджанских граждан, которые представились активистами-экологами, армянский МИД сообщил 12 декабря. Активисты, перекрывшие дорогу, заявили, что пришли добиваться прекращения эксплуатации природных ресурсов Нагорного Карабаха, и требовали допустить на рудник, расположенный в этом районе, чиновников из министерств экономики и экологии Азербайджана.

«Жители Нагорного Карабаха лишены права на свободное передвижение, Нагорный Карабах стоит перед непосредственной угрозой продовольственного и гуманитарного кризиса», — подчеркивало внешнеполитическое ведомство Армении, сообщая о блокировке дороги. На следующий день единый информационный центр Нагорного Карабаха сообщил, что Азербайджан также перекрыл подачу природного газа из Армении в Карабах (подачу газа восстановили 16 декабря).

Лачинский коридор расположен в Лачинском районе Азербайджана. Он представляет собой шестикилометровую трассу, которая соединяет Армению и Нагорный Карабах. Коридор создан Россией, Арменией и Азербайджаном в соответствии с Трехсторонним заявлением о прекращении огня 2020 года, подписанным президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года. Контроль за коридором закреплен этим документом за российскими миротворцами, Баку обязался гарантировать безопасность передвижения грузов и граждан по этой дороге. На северо-востоке региона расположены одни из самых богатых в регионе месторождений золота и меди Гызылбулаг и Дамирли (Дрмбон). После мирных договоренностей 2020 года контроль над рудниками перешел к Азербайджану. Ранее эти два рудника эксплуатировались крупнейшим налогоплательщиком Карабаха, компанией Base Metals, которая в 2019 году единолично обеспечила 32% доходов Карабаха.

Российское Минобороны 13 декабря сообщало, что ведет переговоры с представителями Азербайджана о возобновлении движения по дороге.

МИД Азербайджана в тот же день заявил, что Лачинский коридор был перекрыт «не азербайджанскими протестующими, а миротворческим контингентом Российской Федерации, временно дислоцированным на территории Азербайджана».

«Протесты представителей гражданского общества Азербайджана и экологических активистов на дороге Шуша — Лачин являются результатом законного недовольства азербайджанской общественности незаконной экономической деятельностью, разграблением природных ресурсов и ущербом окружающей среде на территориях Азербайджана, на которых размещены российские миротворцы», — говорится в публикации.

Как указало дипведомство, с 3 декабря представители соответствующих ведомств вели переговоры с командованием миротворческого контингента в связи с «незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана, возникающих экологических и других вторичных последствиях». 10 декабря представители министерств экономики и экологии Азербайджана посетили месторождения Гызылбулаг и Дамирли для проведения мониторинга в связи с возможной незаконной добычей там полезных ископаемых, однако «группа местных активистов» не допустила чиновников на территорию рудников. Баку в связи с этим передал ноту Москве.

«Что касается претензий по поводу гуманитарной ситуации в регионе, то еще раз заявляем, что Азербайджан всегда готов удовлетворить гуманитарные потребности проживающих на территории Азербайджана армян, проживающих на территории Азербайджана, и нет необходимости во вмешательстве третьей стороны в это», — говорилось в заявлении МИД Азербайджана.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обвинения в адрес российских миротворцев, заявила, что обострение ситуации вызвано «разногласиями сторон по вопросу разработки рудных месторождений».

Москва считает «голословные обвинения и провокационные действия в отношении российских миротворцев» недопустимыми и контрпродуктивными — «откуда бы они ни исходили», подчеркнула она. По словам представителя МИДа, Россия обеспокоена блокировкой Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, и рассчитывает на возобновление транспортного сообщения в самое ближайшее время.