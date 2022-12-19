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Пашинян обвинил Азербайджан в нехватке лекарств из-за перекрытой дороги

Пашинян: перекрытый Лачинский коридор отрезал жителей Нагорного Карабаха от медпомощи
Перекрытие Лачинского коридора азербайджанскими экоактивистами мешает жителям Нагорного Карабаха получать медицинскую помощь, заявил Пашинян. МИД Азербайджана ранее заявил, что удовлетворит «гуманитарные нужды» жителей республики
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Жители Нагорного Карабаха отрезаны от медицинского обслуживания из-за блокировки Лачинского коридора, заявил президент Армении Никол Пашинян

«Уже 8 дней Лачинский коридор перекрыт #Az (Азербайджаном — РБК.), жители Нагорного Карабаха застряли на дорогах на морозе, семьи оказались по разные стороны блокады. Граждане с серьезными проблемами со здоровьем лишены лекарств и медицинского обслуживания», — написал он в Twitter.

О блокировке Лачинского коридора, который является единственной дорогой между Нагорным Карабахом и Арменией, группой азербайджанских граждан, которые представились активистами-экологами, армянский МИД сообщил 12 декабря. Активисты, перекрывшие дорогу, заявили, что пришли добиваться прекращения эксплуатации природных ресурсов Нагорного Карабаха, и требовали допустить на рудник, расположенный в этом районе, чиновников из министерств экономики и экологии Азербайджана.

«Жители Нагорного Карабаха лишены права на свободное передвижение, Нагорный Карабах стоит перед непосредственной угрозой продовольственного и гуманитарного кризиса», — подчеркивало внешнеполитическое ведомство Армении, сообщая о блокировке дороги. На следующий день единый информационный центр Нагорного Карабаха сообщил, что Азербайджан также перекрыл подачу природного газа из Армении в Карабах (подачу газа восстановили 16 декабря).

Лачинский коридор расположен в Лачинском районе Азербайджана. Он представляет собой шестикилометровую трассу, которая соединяет Армению и Нагорный Карабах. Коридор создан Россией, Арменией и Азербайджаном в соответствии с Трехсторонним заявлением о прекращении огня 2020 года, подписанным президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года. Контроль за коридором закреплен этим документом за российскими миротворцами, Баку обязался гарантировать безопасность передвижения грузов и граждан по этой дороге.

На северо-востоке региона расположены одни из самых богатых в регионе месторождений золота и меди Гызылбулаг и Дамирли (Дрмбон). После мирных договоренностей 2020 года контроль над рудниками перешел к Азербайджану. Ранее эти два рудника эксплуатировались крупнейшим налогоплательщиком Карабаха, компанией Base Metals, которая в 2019 году единолично обеспечила 32% доходов Карабаха.

Российское Минобороны 13 декабря сообщало, что ведет переговоры с представителями Азербайджана о возобновлении движения по дороге.

МИД Азербайджана в тот же день заявил, что Лачинский коридор был перекрыт «не азербайджанскими протестующими, а миротворческим контингентом Российской Федерации, временно дислоцированным на территории Азербайджана».

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«Протесты представителей гражданского общества Азербайджана и экологических активистов на дороге Шуша — Лачин являются результатом законного недовольства азербайджанской общественности незаконной экономической деятельностью, разграблением природных ресурсов и ущербом окружающей среде на территориях Азербайджана, на которых размещены российские миротворцы», — говорится в публикации.

Как указало дипведомство, с 3 декабря представители соответствующих ведомств вели переговоры с командованием миротворческого контингента в связи с «незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана, возникающих экологических и других вторичных последствиях». 10 декабря представители министерств экономики и экологии Азербайджана посетили месторождения Гызылбулаг и Дамирли для проведения мониторинга в связи с возможной незаконной добычей там полезных ископаемых, однако «группа местных активистов» не допустила чиновников на территорию рудников. Баку в связи с этим передал ноту Москве.

«Что касается претензий по поводу гуманитарной ситуации в регионе, то еще раз заявляем, что Азербайджан всегда готов удовлетворить гуманитарные потребности проживающих на территории Азербайджана армян, проживающих на территории Азербайджана, и нет необходимости во вмешательстве третьей стороны в это», — говорилось в заявлении МИД Азербайджана.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обвинения в адрес российских миротворцев, заявила, что обострение ситуации вызвано «разногласиями сторон по вопросу разработки рудных месторождений».

Москва считает «голословные обвинения и провокационные действия в отношении российских миротворцев» недопустимыми и контрпродуктивными — «откуда бы они ни исходили», подчеркнула она. По словам представителя МИДа, Россия обеспокоена блокировкой Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, и рассчитывает на возобновление транспортного сообщения в самое ближайшее время.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Никол Пашинян Азербайджан Армения Нагорный Карабах
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