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Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
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Азербайджан направил России ноту после недопуска на рудник в Карабахе

МИД: Азербайджан направил России ноту после недопуска делегации на рудники в Карабахе

Министерство иностранных дел Азербайджана передало ноту российской стороне в связи с инцидентом с золоторудных месторождений Гызылбулаг и Дамирли в зоне ответственности российского миротворческого контингента (РМК) в Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

По данным министерства, 10 декабря представители министерств экономики и экологии Азербайджана прибыли на месторождения Гызылбулаг и Дамирли в зоне ответственности РМК для проведения мониторинга в связи с возможной незаконной добычей там полезных ископаемых, однако «группа местных активистов» не допустила чиновников на территорию рудников.

В Азербайджанском МИДе указали на недопустимость подобного и отметили, что договоренность о проведении мониторинга была заранее достигнута на переговорах между азербайджанской стороной и командованием РМК.

«Министерство иностранных дел передало российской стороне ноту. Призываем в соответствии с достигнутыми договоренностями обеспечить доступ представителей Азербайджана к указанным месторождениям», — заявили в дипведомтсве.

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Занимает восточные и юго-восточные горные и предгорные районы Малого Кавказа, вместе с Равнинным Карабахом составляет историко-географическую область Карабах. На территории региона располагается непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР). Ее территория — около 11,5 тыс. кв. км, население — около 150 тыс. человек, большинство из которых — этнические армяне.

На северо-востоке НКР расположены одни из самых богатых в регионе месторождения золота и меди Гызылбулаг и Дамирли (Дрмбон). После мирных договоренностей 2020 года контроль над рудниками перешел к Азербайджану. Ранее эти два рудника эксплуатировались крупнейшим налогоплательщиком Карабаха, компанией Base Metals, которая в 2019 году единолично обеспечила 32% доходов Карабаха.

После распада СССР между самопровозглашенной НКР, поддержку которой оказывала Армения, и Азербайджаном началась полномасштабная война. По итогам двухлетнего конфликта Карабах де-факто остался независимым.

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Летом 2020 года боестолкновения возобновились. На этот раз азербайджанской стороне удалось закрепиться на значительных территориях непризнанной республики. В ноябре 2020 года стороны при посредничестве России подписали соглашение о прекращении огня.

Армения обязалась вернуть Азербайджану территории Джебраильского, Физулинского, Лачинского, Зангеланского, Кельбаджарского, Агдамского и Кубатлинского районов, а также город Шуши и части Гадрутского и Мартунинского районов. При этом оставить армянская сторона смогла Лачинский коридор шириной 5 км, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией, но не будет затрагивать город Шуши.

Кроме того, по соглашениям сторон в республику ввели российский миротворческий контингент (около 2 тыс. военных) сроком на пять лет.

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Нагорный Карабах Азербайджан нота протеста миротворцы Россия
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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