Во Франции допустили, что Украина не вернет кредит за счет активов России

Глава МИД Франции допустил, что Украине не сможет вернуть кредит, который в ЕС хотят предоставить за счет российских активов. В связи с этим он призвал партнеров по G7 разделить риски. Москва пригрозила судебными разбирательствами

Жан-Ноэль Барро (Фото: Barbara Neyman / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украина может не вернуть кредит в €140 млрд за счет замороженных российских активов, предоставление которого обсуждают в Евросоюзе, в связи с чем важно, чтобы финансовые риски разделили другие участники G7, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире France Info.

Барро подчеркнул, что предоставление кредита Киеву не должно привести к изъятию российских активов. «Это может стать причиной юридических сложностей», — пояснил министр (цитата по «РИА Новости»).

В G7 кроме Франции входят также Великобритания, Германия, Италия, Канада, США и Япония.

С инициативой о репарационном кредите для Украины в сентябре выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Предполагается, что Киев должен будет погасить его только после того, как Москва возместит причиненный в ходе конфликта ущерб, по сути, выплатит репарации. Ряд европейских стран, в том числе Франция, поддержали идею. В США не раскрывают свою позицию по этому вопросу, но предупреждают о «непредвиденных последствиях».

Против инициативы выступила Бельгия, где расположен депозитарий Euroclear, в котором находится значительная часть заблокированных российских активов. В Брюсселе предупредили об ударе по собственной экономике из-за возможных ответных действий Москвы в случае выдачи такого кредита, а также о падении доверия к Euroclear в целом.

Москва предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством». Когда Генассамблея ООН в 2022 году приняла резолюцию о возмещении Россией ущерба Украине, в Кремле заявили, что документ не считается юридически обязывающим, а его составители пытаются «совершить грабеж» активов Москвы.