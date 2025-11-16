 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Война санкций⁠,
0

Во Франции допустили, что Украина не вернет кредит за счет активов России

Глава МИД Франции Барро: Киев может не вернуть кредит за счет российских активов
Сюжет
Война санкций
Глава МИД Франции допустил, что Украине не сможет вернуть кредит, который в ЕС хотят предоставить за счет российских активов. В связи с этим он призвал партнеров по G7 разделить риски. Москва пригрозила судебными разбирательствами
Жан-Ноэль Барро
Жан-Ноэль Барро (Фото: Barbara Neyman / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украина может не вернуть кредит в €140 млрд за счет замороженных российских активов, предоставление которого обсуждают в Евросоюзе, в связи с чем важно, чтобы финансовые риски разделили другие участники G7, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире France Info.

Барро подчеркнул, что предоставление кредита Киеву не должно привести к изъятию российских активов. «Это может стать причиной юридических сложностей», — пояснил министр (цитата по «РИА Новости»).

В G7 кроме Франции входят также Великобритания, Германия, Италия, Канада, США и Япония.

С инициативой о репарационном кредите для Украины в сентябре выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Предполагается, что Киев должен будет погасить его только после того, как Москва возместит причиненный в ходе конфликта ущерб, по сути, выплатит репарации. Ряд европейских стран, в том числе Франция, поддержали идею. В США не раскрывают свою позицию по этому вопросу, но предупреждают о «непредвиденных последствиях».

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Политика
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Против инициативы выступила Бельгия, где расположен депозитарий Euroclear, в котором находится значительная часть заблокированных российских активов. В Брюсселе предупредили об ударе по собственной экономике из-за возможных ответных действий Москвы в случае выдачи такого кредита, а также о падении доверия к Euroclear в целом.

Москва предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством». Когда Генассамблея ООН в 2022 году приняла резолюцию о возмещении Россией ущерба Украине, в Кремле заявили, что документ не считается юридически обязывающим, а его составители пытаются «совершить грабеж» активов Москвы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Полина Мартынова Полина Мартынова
Франция кредит Украина

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
ЕК поручат разработать предложение о «репарационном кредите» Украине
Политика
«Репарационный кредит» Украине назвали риском для немцев на €35 млрд
Политика
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
В Подмосковье из-за гололедицы произошло массовое ДТП Общество, 23:54
ПВО сбила 31 дрон над шестью регионами России Политика, 23:24
Суд отклонил апелляцию Олега Митволя о смягчении наказания Политика, 23:21
Мальчика, чью голову нашли в пруду Москвы, увел из дома отчим Общество, 23:07
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Во Франции допустили, что Украина не вернет кредит за счет активов России Политика, 22:51
Синнер победил Алькараса в финале Итогового турнира ATP Спорт, 22:33
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Растут атаки — растет спрос: эксперты озвучили тренды кибербеза Отрасли, 22:25
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
Сборная Украины сохранила шансы попасть на ЧМ-2026 через стыковые матчи Спорт, 22:00
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Как меняются дата-центры и их формат Отрасли, 21:45
Глава Минобороны Сирии принял в Дамаске российскую делегацию Политика, 21:44