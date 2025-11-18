В Вене заявили о рассмотрении предложений ЕС по финансированию Украины
Правительство Австрии изучает все предложения Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для финансирования Киева, сообщило РБК австрийское Министерство финансов.
«В настоящее время этот вопрос рассматривается на правительственном уровне», — сообщило ведомство.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила письмо странам Евросоюза с тремя предложениями по финансовой помощи Украине:
- поддержка, которую будут финансировать государства-члены за счет грантов;
- кредит, финансируемый союзом за счет заимствований на финансовых рынках;
- кредит с использованием замороженных активов России.
Наиболее предпочтительным вариантом она назвала репарационный кредит — заем до €140 млрд за счет заблокированных активов России. По нему Киев должен будет погасить его только после того, как Москва возместит причиненный в ходе конфликта ущерб, по сути, выплатит репарации.
Российская сторона считает любое использование средств без ее согласия воровством и грозит судебными процессами. Москва неоднократно отвергала требования о выплате репараций.
