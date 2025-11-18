 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
В Вене заявили о рассмотрении предложений ЕС по финансированию Украины

Минфин Австрии: Вена рассматривает предложения ЕК по финансированию Украины
Сюжет
Война санкций
Сюжет
Военная операция на Украине
Министерство финансов Австрии, Вена
Министерство финансов Австрии, Вена (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Правительство Австрии изучает все предложения Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для финансирования Киева, сообщило РБК австрийское Министерство финансов.

«В настоящее время этот вопрос рассматривается на правительственном уровне», — сообщило ведомство.

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Политика
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила письмо странам Евросоюза с тремя предложениями по финансовой помощи Украине:

  • поддержка, которую будут финансировать государства-члены за счет грантов;
  • кредит, финансируемый союзом за счет заимствований на финансовых рынках;
  • кредит с использованием замороженных активов России.

Наиболее предпочтительным вариантом она назвала репарационный кредит — заем до €140 млрд за счет заблокированных активов России. По нему Киев должен будет погасить его только после того, как Москва возместит причиненный в ходе конфликта ущерб, по сути, выплатит репарации.

Российская сторона считает любое использование средств без ее согласия воровством и грозит судебными процессами. Москва неоднократно отвергала требования о выплате репараций.

Мария Васильева, Александра Озерова
Австрия ЕК Еврокомиссия финансирование активы России
