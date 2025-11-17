Еврокомиссия пообещала Бельгии защиту при конфискации активов России
Европейские страны готовы взять на себя риски ответных мер со стороны России после конфискации заблокированных активов, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в меморандуме, разосланном странам союза. Об этом сообщает Politico, изучив конфиденциальный документ.
«Гарантии также будут касаться рисков, вытекающих из двусторонних инвестиционных соглашений, которые связаны с иммобилизацией российских суверенных активов», — сказано в письме.
Использование российских активов — один из трех вариантов срочного финансирования Украины, предложенных фон дер Ляйен. Она отметила, что эта опция будет самой эффективной, а два остальных сценария потребуют расходов стран ЕС.
Сумма кредита — около €140 млрд. Без этих средств Украина столкнется с дефицитом бюджета в размере $60 млрд в течение следующих двух лет, писала Politico. По оценке журнала Economist, только в 2025-м расходы Киева на ведение боевых действий составят $100–110 млрд — рекордная сумма, равная половине ВВП страны.
Основная масса заблокированных в Европе российских активов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Власти Бельгии прежде отказывалась от предложений по конфискации средств и требовали финансовых гарантий от остальной части ЕС в случае ответных мер России. Euroclear выражала готовность препятствовать конфискации через суд.
«Конечно, все эти компании, активы которых будут арестованы в России, начнут предъявлять к нам претензии. Это риски. В отношении рисков должна быть обеспечена прозрачность», — говорил бельгийский премьер Барт де Вевер.
Власти России предупреждали о судебных тяжбах в случае изъятия активов. В сентябре президент Владимир Путин подписал указ о новом механизме приватизации в условиях санкций. По сведениям Bloomberg, так был создан механизм, которые может позволить России национализировать и быстро распродать иностранные активы, если Евросоюз решится на конфискацию заблокированных средств.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Орбан ответил на вопрос, является ли он троянским конем Путина
Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров хабом против России
Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России
Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах
Какие страны для изгнания Мадуро выбирают в США — Politico
Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России