Еврокомиссия пообещала Бельгии защиту при конфискации активов России

Бельгия не останется в одиночестве с юридическими или финансовыми последствиями в случае изъятия активов России, пообещало руководство ЕС. Москва предупреждала об ответных мерах

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Florion Goga / Reuters)

Европейские страны готовы взять на себя риски ответных мер со стороны России после конфискации заблокированных активов, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в меморандуме, разосланном странам союза. Об этом сообщает Politico, изучив конфиденциальный документ.

«Гарантии также будут касаться рисков, вытекающих из двусторонних инвестиционных соглашений, которые связаны с иммобилизацией российских суверенных активов», — сказано в письме.

Использование российских активов — один из трех вариантов срочного финансирования Украины, предложенных фон дер Ляйен. Она отметила, что эта опция будет самой эффективной, а два остальных сценария потребуют расходов стран ЕС.

Сумма кредита — около €140 млрд. Без этих средств Украина столкнется с дефицитом бюджета в размере $60 млрд в течение следующих двух лет, писала Politico. По оценке журнала Economist, только в 2025-м расходы Киева на ведение боевых действий составят $100–110 млрд — рекордная сумма, равная половине ВВП страны.

Основная масса заблокированных в Европе российских активов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Власти Бельгии прежде отказывалась от предложений по конфискации средств и требовали финансовых гарантий от остальной части ЕС в случае ответных мер России. Euroclear выражала готовность препятствовать конфискации через суд.

«Конечно, все эти компании, активы которых будут арестованы в России, начнут предъявлять к нам претензии. Это риски. В отношении рисков должна быть обеспечена прозрачность», — говорил бельгийский премьер Барт де Вевер.

Власти России предупреждали о судебных тяжбах в случае изъятия активов. В сентябре президент Владимир Путин подписал указ о новом механизме приватизации в условиях санкций. По сведениям Bloomberg, так был создан механизм, которые может позволить России национализировать и быстро распродать иностранные активы, если Евросоюз решится на конфискацию заблокированных средств.