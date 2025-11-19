 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Тимура Миндича⁠,
0

НАБУ приостановило обнародование материалов по делу Миндича

NV: НАБУ приостановило обнародование материалов по делу Миндича
Сюжет
Дело Тимура Миндича
Фото: nabu.gov.ua
Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приостановило публикацию информации по делу о хищениях в энергетическом секторе из-за вопросов, связанных с военным положением в стране. Об этом сообщает украинское издание NV со ссылкой на источники.

Преступная схема, организатором которой, по данным украинского следствия, выступил бизнесмен, давний соратник президента Владимира Зеленского Тимур Миндич, затрагивала не только энергетику страны, но и вооружения, однако «НАБУ добралось до его дел в энергетике быстрее», сказал собеседник издания.

НАБУ заявило о коррупционной схеме группы Миндича в оборонной сфере
Политика
Тимур Миндич

На прошлой неделе НАБУ заявило, что провело операцию «Мидас», касающуюся коррупции в энергетике, и разоблачило схему с получением незаконных доходов от подрядчиков «Энергоатома», расследование длилось 15 месяцев. По данным следствия, организатором выступил Миндич, ему и другим шести предполагаемым участникам уже предъявлены обвинения. У Миндича прошли обыски, однако он, также гражданин Израиля, успел покинуть Украину за несколько часов до их начала.

В НАБУ полагают, что к преступлению могут быть причастны и другие люди. Как сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко, имя Зеленского также фигурирует в деле Миндича.

Через несколько дней НАБУ заявило о коррупции Миндича и в оборонной сфере. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) также обвинил Миндича в попытках повлиять на бывшего министра обороны Рустема Умерова.

Сам Умеров признал, что встречался с Миндичем, но подчеркнул, что считает «безосновательными» попытки связать его работу в Минобороны с чьим-либо влиянием, а контракт на оборонные поставки, связанный с Миндичем, был разорван.

На фоне скандала оппозиционные партии «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» потребовали отставки кабинета Юлии Свириденко.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
НАБУ коррупция Украина Тимур Миндич
Тимур Миндич фото
Тимур Миндич
бизнесмен
19 сентября 1979 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
В «деле Миндича» появились имена Зеленского и Умерова
Политика
Рада уволила министров юстиции и энергетики Украины из-за дела Миндича
Политика
Умеров встретился с Зеленским в Анкаре на фоне дела Миндича
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
Россиянам напомнили размер индексации страховых пенсий с января Экономика, 18:26
Эрдоган заявил, что Турция «не чувствует зависти» к чужим территориям Политика, 18:23
Бизнесмену Бойко-Великому дали 15,5 лет по делу о преступном сообществе Бизнес, 18:22
Secure by Design: как меняется подход к созданию защищенного ПО Тренды, 18:22
Власти Германии урезали социальные пособия беженцам с Украины Политика, 18:21
Совет директоров «ЕвроТранса» рекомендовал дивиденды с доходностью 7% Инвестиции, 18:17
Тренды HoReCa: как прошла новая встреча бизнес-клуба «Дело в тебе» Отрасли, 18:15
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
НАБУ приостановило обнародование материалов по делу Миндича Политика, 18:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
CNN узнал, кто руководит переговорами США и России по миру на Украине Политика, 18:08
В центре Москвы загорелась квартира в многоэтажке Общество, 18:04
ЦБ опустил курс доллара на 20 ноября ниже ₽81 Инвестиции, 18:02
Кудашов фразой «очень скверно и неприятно» описал увольнение из «Динамо» Спорт, 18:02
Великобритания решила построить сеть заводов по производству боеприпасов Политика, 18:00