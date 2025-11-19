НАБУ приостановило обнародование материалов по делу Миндича

Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приостановило публикацию информации по делу о хищениях в энергетическом секторе из-за вопросов, связанных с военным положением в стране. Об этом сообщает украинское издание NV со ссылкой на источники.

Преступная схема, организатором которой, по данным украинского следствия, выступил бизнесмен, давний соратник президента Владимира Зеленского Тимур Миндич, затрагивала не только энергетику страны, но и вооружения, однако «НАБУ добралось до его дел в энергетике быстрее», сказал собеседник издания.

На прошлой неделе НАБУ заявило, что провело операцию «Мидас», касающуюся коррупции в энергетике, и разоблачило схему с получением незаконных доходов от подрядчиков «Энергоатома», расследование длилось 15 месяцев. По данным следствия, организатором выступил Миндич, ему и другим шести предполагаемым участникам уже предъявлены обвинения. У Миндича прошли обыски, однако он, также гражданин Израиля, успел покинуть Украину за несколько часов до их начала.

В НАБУ полагают, что к преступлению могут быть причастны и другие люди. Как сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко, имя Зеленского также фигурирует в деле Миндича.

Через несколько дней НАБУ заявило о коррупции Миндича и в оборонной сфере. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) также обвинил Миндича в попытках повлиять на бывшего министра обороны Рустема Умерова.

Сам Умеров признал, что встречался с Миндичем, но подчеркнул, что считает «безосновательными» попытки связать его работу в Минобороны с чьим-либо влиянием, а контракт на оборонные поставки, связанный с Миндичем, был разорван.

На фоне скандала оппозиционные партии «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» потребовали отставки кабинета Юлии Свириденко.