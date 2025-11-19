 Перейти к основному контенту
Политика
0

Имя Зеленского появилось в деле Миндича

Зеленский фигурирует в расследовании НАБУ против Миндича. В нем говорится, что бизнесмен воспользовался «дружескими отношениями» с президентом для реализации коррупционных схем. Сам Зеленский призывал наказать всех виновников
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Ed Ram / Stringer / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский фигурирует в расследовании НАБУ в отношении бизнесмена Тимура Миндича из-за коррупционной схемы в «Энергоатоме». Документ опубликовал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Миндич Тимур Михайлович, пользуясь ситуацией, которая сложилась в Украине в период военного положения, наличием дружеских отношений с президентом Украины Зеленским В.А., связей с действующими и бывшими высшими должностными лицами <...> решил незаконно обогатиться путем организации совершения преступлений в различных сферах экономики Украины», — говорится в подозрении НАБУ.

Кроме того, в документе говорится, что Миндич уговаривал министра обороны страны Рустама Умерова «одной командой» разрешить приемку для ВСУ 10 тыс. комплектов бронежилетов, не прошедших проверку, на сумму 217,5 млн грн ($5,1 млн). Бизнесмен объяснял, что половина вложенных в это дело средств принадлежат ему.

Захарова назвала европейских политиков частью коррупционной схемы Миндича
Политика
Мария Захарова

Украинский журналист Владимир Бойко также указал на несколько несоответствий содержания текста и ранее фигурировавшей информации о деле Миндича. Так, он указал, что, согласно документу НАБУ, за бизнесменом начали следить не раньше 15 января 2025 года, а значит все разговоры «о суперсложной операции, которая длилась два года — это блеф». Кроме того, журналист подчеркнул, что Миндич покинул Украину 10 ноября, когда документ уже был согласован с прокурором, подписан и подготовлен для вручения. 

Зеленский ранее поддержал все действия антикоррупционных органов Украины по делу Миндича и потребовал наказать виновных. Он также ввел санкции против своего уехавшего за границу бывшего бизнес-партнера. Несмотря на это, Economist писал, что масштабное коррупционное дело может стать «часом расплаты» для Зеленского.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что разоблачило коррупционную схему в компании «Энергоатом» — это оператор всех украинских атомных электростанций. Организатором схемы следствие считает Миндича. По версии НАБУ, бизнесмен и его сообщники требовали у контрагентов «откаты» в размере 10-15% от контрактов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика.

По этому делу 12 ноября под арест отправили исполнительного директора по безопасности «Энергоатома» Дмитрия Басова, а также бывшего советника главы Минюста Германа Галущенко, когда тот был главой Минэнерго, Игоря Миронюка. У обоих есть возможность выхода под залог. 18 ноября под стражу взяли бывшего вице-премьера Алексея Чернышова. Сам Галущенко и сменившая его на должности министра энергетики Светлана Гринчук ушли в отставку.

Валерия Доброва
Тимур Миндич Украина коррупция Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
