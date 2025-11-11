Белград заявил, что владельцы из России готовы передать контроль над NIS
Российские владельцы сербской государственной нефтяной компании (Naftna Industrija Srbije, NIS) уведомили Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) американского Минфина о готовности передать влияние и контроль над компанией третьей стороне, сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
По словам министра, об этом говорится в запросе о продлении лицензии на работу компании, основанном «на переговорах с третьей стороной». Белград поддержал запрос, уточнила она. «OFAС уже отреагировало определенными комментариями, и мы надеемся, что оно представит свою позицию в течение недели», — добавила Джедович-Ханович.
По данным на сентябрь 2025 года, мажоритарным акционером NIS является «Газпром нефть», которая владеет 44,85% акций. 29,87% принадлежат властям Сербии, еще 11,30% — петербургской АО «Интэлидженс» (находится под управлением «Газпром капитала»). Оставшаяся доля — у миноритарных акционеров.
В начале января 2025 года, когда президентом США был Джо Байден, Вашингтон объявил о санкциях против NIS, потребовав от Белграда полностью исключить российское участие в компании. Сразу применять ограничения Соединенные Штаты не стали, неоднократно перенося срок их действия. Меры вступили в силу в начале октября, сербский президент Александр Вучич предупредил о тяжелых последствиях для страны.
Как писал Bloomberg, США ждут, что Сербия убедит «Газпром» продать свою долю в NIS или сможет ее национализировать. Вучич отверг «любые односторонние шаги» против российской компании и исключил возможность национализации. На прошлой неделе он обсудил вопросы энергетики, в том числе ситуацию вокруг NIS, с российским послом Александром Боцаном-Харченко.
В начале октября готовность выкупить долю в NIS выразила Хорватия.
