Белград заявил, что владельцы из России готовы передать контроль над NIS

В октябре вступили в силу американские санкции против NIS. Сербский министр сообщила, что акционеры из России уведомили Минфин США о готовности передать контроль над компанией третьей стороне. 44,85% принадлежат «Газпром нефти»

Российские владельцы сербской государственной нефтяной компании (Naftna Industrija Srbije, NIS) уведомили Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) американского Минфина о готовности передать влияние и контроль над компанией третьей стороне, сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

По словам министра, об этом говорится в запросе о продлении лицензии на работу компании, основанном «на переговорах с третьей стороной». Белград поддержал запрос, уточнила она. «OFAС уже отреагировало определенными комментариями, и мы надеемся, что оно представит свою позицию в течение недели», — добавила Джедович-Ханович.

По данным на сентябрь 2025 года, мажоритарным акционером NIS является «Газпром нефть», которая владеет 44,85% акций. 29,87% принадлежат властям Сербии, еще 11,30% — петербургской АО «Интэлидженс» (находится под управлением «Газпром капитала»). Оставшаяся доля — у миноритарных акционеров.

В начале января 2025 года, когда президентом США был Джо Байден, Вашингтон объявил о санкциях против NIS, потребовав от Белграда полностью исключить российское участие в компании. Сразу применять ограничения Соединенные Штаты не стали, неоднократно перенося срок их действия. Меры вступили в силу в начале октября, сербский президент Александр Вучич предупредил о тяжелых последствиях для страны.

Как писал Bloomberg, США ждут, что Сербия убедит «Газпром» продать свою долю в NIS или сможет ее национализировать. Вучич отверг «любые односторонние шаги» против российской компании и исключил возможность национализации. На прошлой неделе он обсудил вопросы энергетики, в том числе ситуацию вокруг NIS, с российским послом Александром Боцаном-Харченко.

В начале октября готовность выкупить долю в NIS выразила Хорватия.