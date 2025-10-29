Bloomberg раскрыл, чего Вашингтон ждет от Сербии из-за NIS

США требуют, чтобы Сербия добилась выхода «Газпрома» из NIS через продажу доли или национализацию компании. Президент Вучич отказался от односторонних шагов, назвав национализацию неприемлемой

Фото: Darko Vojinovic / AP / ТАСС

Соединенные Штаты ожидают, что Сербия убедит «Газпром» продать свою долю в нефтегазовой компании NIS (Naftna industrija Srbije) или сможет его национализировать, пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

Сербский президент Александр Вучич отверг «любые односторонние шаги» против российской компании со словами: «Я не коммунист и не фашист», говорится в материале.

«Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) — крупнейшая энергокомпания на Балканах, занимающаяся разведкой, добычей и переработкой нефти и природного газа. Самая большая доля в NIS принадлежит «Газпром нефти» — 44,85%, у «Газпрома» — 11,3%. Сербия владеет долей 29,87%.

Наличие в компании российской доли стало причиной для введения американских санкций против NIS. Это произошло еще в январе — при администрации Джо Байдена, однако с тех пор Вашингтон шесть раз переносил введение ограничений. 9 октября компания сообщила, что рестрикции вступили в силу.

Президент Сербии Александр Вучич говорил, что из-за санкций против NIS Сербию ждут «тяжелые последствия». Сербский президент также подчеркивал готовность Вашингтона отложить санкции при условии национализации компании, однако он исключил этот шаг. Президент в прошлом, однако, допускал выкуп российских долей в NIS примерно за €600 млн.

По информации Bloomberg, Вучич обратился к США с просьбой предоставить больше времени для решения вопроса о контроле «Газпрома» над NIS, поскольку последние санкции угрожают ударить по банкам и компаниям, выпускающим карты.

По словам сербского президента, нефтеперерабатывающий завод NIS в Панчево уже перешел на переработку запасов, которых хватит только до 20 ноября. Ранее на фоне запрета ЕС на транзит газа Вучич заявил, что не знает, где его взять, кроме как у России.

Москва считает западные санкции незаконными.