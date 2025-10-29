 Перейти к основному контенту
Bloomberg раскрыл, чего Вашингтон ждет от Сербии из-за NIS

Bloomberg: США требуют от Сербии национализации NIS или продажи доли «Газпрома»
США требуют, чтобы Сербия добилась выхода «Газпрома» из NIS через продажу доли или национализацию компании. Президент Вучич отказался от односторонних шагов, назвав национализацию неприемлемой
Фото: Darko Vojinovic / AP / ТАСС
Фото: Darko Vojinovic / AP / ТАСС

Соединенные Штаты ожидают, что Сербия убедит «Газпром» продать свою долю в нефтегазовой компании NIS (Naftna industrija Srbije) или сможет его национализировать, пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

Сербский президент Александр Вучич отверг «любые односторонние шаги» против российской компании со словами: «Я не коммунист и не фашист», говорится в материале.

«Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) — крупнейшая энергокомпания на Балканах, занимающаяся разведкой, добычей и переработкой нефти и природного газа. Самая большая доля в NIS принадлежит «Газпром нефти» — 44,85%, у «Газпрома» — 11,3%. Сербия владеет долей 29,87%.

Захарова обвинила ЕС в попытках настроить Сербию против России
Политика
Мария Захарова

Наличие в компании российской доли стало причиной для введения американских санкций против NIS. Это произошло еще в январе — при администрации Джо Байдена, однако с тех пор Вашингтон шесть раз переносил введение ограничений. 9 октября компания сообщила, что рестрикции вступили в силу.

Президент Сербии Александр Вучич говорил, что из-за санкций против NIS Сербию ждут «тяжелые последствия». Сербский президент также подчеркивал готовность Вашингтона отложить санкции при условии национализации компании, однако он исключил этот шаг. Президент в прошлом, однако, допускал выкуп российских долей в NIS примерно за €600 млн.

Вучич заявил, что не видит альтернативы российскому газу
Политика
Александр Вучич

По информации Bloomberg, Вучич обратился к США с просьбой предоставить больше времени для решения вопроса о контроле «Газпрома» над NIS, поскольку последние санкции угрожают ударить по банкам и компаниям, выпускающим карты.

По словам сербского президента, нефтеперерабатывающий завод NIS в Панчево уже перешел на переработку запасов, которых хватит только до 20 ноября. Ранее на фоне запрета ЕС на транзит газа Вучич заявил, что не знает, где его взять, кроме как у России.

Москва считает западные санкции незаконными.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Дарья Лебедева
Вашингтон Александр Вучич США Газпром NIS
Александр Вучич фото
Александр Вучич
политик, президент Сербии
5 марта 1970 года
