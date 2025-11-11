 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Зеленский поддержал дело против своего соратника Миндича

Президент подчеркнул важность неотвратимости наказания и заявил, что «Энергоатом» имеет ключевое значение для энергоснабжения Украина. Он назвал приоритетом «чистоту» в энергетике
Фото: Владимир Зеленский (Henry Nicholls - WPA Pool / Getty Images)
Фото: Владимир Зеленский (Henry Nicholls - WPA Pool / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на антикоррупционное дело против своего соратника, предпринимателя и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, подчеркнув необходимость «любых результативных действий» против коррупции. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

«Неотвратимость наказания необходима. «Энергоатом» обеспечивает Украине наибольшую долю энергогенерации сейчас. Чистота в энергетике — это приоритет», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что каждая отрасль и каждый, «кто строил схемы», должен получить четкий процессуальный ответ. «Приговоры должны быть. А чиновники должны работать вместе с НАБУ, вместе с правоохранительными органами — и работать так, как это нужно для результата», — добавил украинский лидер.

«Квартал 95» — компания, которая занимается производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью, она основана в 2003 году на базе команды КВН «95-й квартал». Зеленский — один из основателей студии, после вступления в должность президента он вышел из бизнеса и передал свою долю деловым партнерам.

NYT назвала обыски у совладельца «Квартала 95» ответом Зеленскому
Политика
Тимур Миндич

Накануне к Миндичу пришли с обысками детективы НАБУ. Как написало украинское издание «Страна.ua», обыски в рамках дела о масштабной коррупции в энергосфере является крайне тревожным звонком для самого президента.

Хоть Миндич и уехал из страны, но на Украине остаются другие фигуранты дела, включая бывшего вице-главу «Энергоатома», министра юстиции Германа Галущенко, к которому 10 ноября также пришли с обысками.

В начале ноября «Украинская правда» писала, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР об отмывании денег. В профайле Миндича, подготовленном газетой, он называется не только деловым партнером, но и другом Зеленского. Миндич, согласно его профайлу, активно работает в области обороны и энергетики.

Газета The New York Times ранее писала, что обыски у Миндича являются ответом Зеленскому. Как утверждает газета, Зеленский обещал искоренить коррупцию на Украине, но в его президентство продолжаются обвинения в коррупции, особенно в энергетике. Летом он ослабил антикоррупционные органы, которые расследовали дела его окружения. Несмотря на давление, эти органы усиливают давление на руководство страны, писала NYT.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Владимир Зеленский антикоррупционное бюро «Энергоатом» Украина
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года

