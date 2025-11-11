Зеленский поддержал дело против своего соратника Миндича

Президент подчеркнул важность неотвратимости наказания и заявил, что «Энергоатом» имеет ключевое значение для энергоснабжения Украина. Он назвал приоритетом «чистоту» в энергетике

Фото: Владимир Зеленский (Henry Nicholls - WPA Pool / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на антикоррупционное дело против своего соратника, предпринимателя и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, подчеркнув необходимость «любых результативных действий» против коррупции. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

«Неотвратимость наказания необходима. «Энергоатом» обеспечивает Украине наибольшую долю энергогенерации сейчас. Чистота в энергетике — это приоритет», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что каждая отрасль и каждый, «кто строил схемы», должен получить четкий процессуальный ответ. «Приговоры должны быть. А чиновники должны работать вместе с НАБУ, вместе с правоохранительными органами — и работать так, как это нужно для результата», — добавил украинский лидер.

«Квартал 95» — компания, которая занимается производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью, она основана в 2003 году на базе команды КВН «95-й квартал». Зеленский — один из основателей студии, после вступления в должность президента он вышел из бизнеса и передал свою долю деловым партнерам.

Накануне к Миндичу пришли с обысками детективы НАБУ. Как написало украинское издание «Страна.ua», обыски в рамках дела о масштабной коррупции в энергосфере является крайне тревожным звонком для самого президента.

Хоть Миндич и уехал из страны, но на Украине остаются другие фигуранты дела, включая бывшего вице-главу «Энергоатома», министра юстиции Германа Галущенко, к которому 10 ноября также пришли с обысками.

В начале ноября «Украинская правда» писала, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР об отмывании денег. В профайле Миндича, подготовленном газетой, он называется не только деловым партнером, но и другом Зеленского. Миндич, согласно его профайлу, активно работает в области обороны и энергетики.

Газета The New York Times ранее писала, что обыски у Миндича являются ответом Зеленскому. Как утверждает газета, Зеленский обещал искоренить коррупцию на Украине, но в его президентство продолжаются обвинения в коррупции, особенно в энергетике. Летом он ослабил антикоррупционные органы, которые расследовали дела его окружения. Несмотря на давление, эти органы усиливают давление на руководство страны, писала NYT.