 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Захарова назвала европейских политиков частью коррупционной схемы Миндича

Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Мария Захарова / Telegram)

Европейские политики являются частью коррупционных схем украинского бизнесмена Тимура Миндича, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она напомнила ситуацию с обвинениями против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за закупок вакцин для ЕС, подчеркнув, что сделки совершались в обход формальных процедур и механизмов верификации.

«Вы считаете, у нее были какие-то иллюзии относительно ситуации на Украине или киевского режима? Они же в этих схемах и участвовали», — считает Захарова.

Она добавила, что, похищенные средства направлялись на счета, связанные с самими участниками этих схем. «В этом суть игры», — добавила Захарова.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отметил необычное молчание американских официальных лиц в связи с новым коррупционным скандалом на Украине. «Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание», — заявил он.

В Польше рассказали, как дело Миндича усложнило путь Украины в ЕС
Политика
Владислав Косиняк-Камыш

Речь идет о расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое 10 ноября объявило о раскрытой коррупционной схеме в «Энергоатоме» — операторе всех украинских АЭС. Ее организатором следствие считает совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Он покинул страну до обысков в его доме. По версии следствия, бизнесмен и его сообщники брали «откаты» в размере 10-15% от контрактов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика.

Издание The Economist писало, что часть средств, похищенных в рамках коррупционных схем в украинском «Энергоатоме», могла оказаться в Москве, а другая часть была направлена на строительство четырех роскошных вилл под Киевом, которые, предположительно, предназначались бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову и другим неназванным чиновникам. 18 ноября Чернышов был арестован.  

Сам Зеленский поддержал все действия антикоррупционных органов и потребовал наказать виновных. «Приговоры должны быть», — подчеркнул он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

На Украине предрекли час расплаты Зеленского из-за коррупции Миндича — Economist

Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО

В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов

Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»

Порошенко и его партия заблокировали трибуну Рады

FT назвала «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Мария Захарова Украина коррупция Европа Тимур Миндич
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Материалы по теме
Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича
Политика
Нардеп назвал никнейм Ермака на «пленках Миндича»
Политика
«УП» рассказала о роли Миндича в «коррупционном айсберге» на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
Россиянина оштрафовали за опубликованные 10 лет назад посты с сатаной Общество, 10:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Диетолог назвала безопасный способ похудеть к Новому году Life, 10:44
NYT узнала, что Мадуро предложил США свою отставку Политика, 10:40
Захарова назвала европейских политиков частью коррупционной схемы Миндича Политика, 10:38
Ненастоящая Европа в Китае: два ненужных покупателям города-призрака Недвижимость, 10:37
Умеров встретился с Зеленским в Анкаре на фоне дела Миндича Политика, 10:37
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Кучеров стал третьим в списке лучших снайперов в истории «Тампы» в НХЛ Спорт, 10:33
Личный опыт: поездка в Японию в пределах ₽150 000 Life, 10:33
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Леброн Джеймс установил рекорд по числу сезонов в НБА Спорт, 10:30
В Закарпатье местные жители, недовольные карантином, подожгли блокпост Общество, 10:24
Стратегия покупки квартир на этапе котлована снова работает. Но ненадолгоПодписка на РБК, 10:16
Росреестр сообщил о росте спроса на вторичное жилье в Москве в октябре Недвижимость, 10:14