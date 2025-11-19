Мария Захарова (Фото: Мария Захарова / Telegram)

Европейские политики являются частью коррупционных схем украинского бизнесмена Тимура Миндича, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она напомнила ситуацию с обвинениями против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за закупок вакцин для ЕС, подчеркнув, что сделки совершались в обход формальных процедур и механизмов верификации.

«Вы считаете, у нее были какие-то иллюзии относительно ситуации на Украине или киевского режима? Они же в этих схемах и участвовали», — считает Захарова.

Она добавила, что, похищенные средства направлялись на счета, связанные с самими участниками этих схем. «В этом суть игры», — добавила Захарова.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отметил необычное молчание американских официальных лиц в связи с новым коррупционным скандалом на Украине. «Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание», — заявил он.

Речь идет о расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое 10 ноября объявило о раскрытой коррупционной схеме в «Энергоатоме» — операторе всех украинских АЭС. Ее организатором следствие считает совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Он покинул страну до обысков в его доме. По версии следствия, бизнесмен и его сообщники брали «откаты» в размере 10-15% от контрактов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика.

Издание The Economist писало, что часть средств, похищенных в рамках коррупционных схем в украинском «Энергоатоме», могла оказаться в Москве, а другая часть была направлена на строительство четырех роскошных вилл под Киевом, которые, предположительно, предназначались бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову и другим неназванным чиновникам. 18 ноября Чернышов был арестован.

Сам Зеленский поддержал все действия антикоррупционных органов и потребовал наказать виновных. «Приговоры должны быть», — подчеркнул он.