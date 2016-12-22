ЕС пригрозил Москве «конкретными мерами» из-за ситуации в Азовском море

Брюссель считает, что ситуация с задержанием судов в Азовском море из-за обостряющегося конфликта между Россией и Украиной влияет не только на украинскую экономику, но и на суда, которые ходят в акватории под флагами стран Европы

Федерика Могерини (Фото: Francois Lenoir / Reuters)

Евросоюз намерен в течение ближайшего времени принять «четко выраженные меры» в связи с ситуацией в Азовском море. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

По ее словам, вопрос с задержанием судов в Азовском море обсуждался в ходе переговоров министров иностранных дел стран — членов ЕС в понедельник, 19 ноября, и будет подниматься в будущем, «включая принятие соответствующих четко выраженных мер».

«Мы направляем ясный сигнал России о том, что ожидаем прекращения ситуации в Азовском море. <...> Это возможность выразить нашу обеспокоенность в связи с ситуацией в Азовском море, которая наносит вред не только украинской экономике, но и судам, которые ходят под флагами европейских стран, — сказала Могерини​.

Ситуация в Азовском море обострилась после того, как в марте украинские пограничники задержали российский сейнер «Норд», арестовали его и отбуксировали в Бердянск. У членов экипажа отобрали паспорта и запретили им покидать судно. Капитана Владимира Горбенко обвинили в нарушении порядка въезда «на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства». После этого у берегов Крыма российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041.​ Ситуация начала разрешаться лишь недавно: в октябре стороны обменяли моряков обоих судов по схеме семь на семь. Капитана ЯМК в начале ноября освободили из СИЗО, Горбенко еще остается на Украине.

Помимо этого под Херсоном в начале ноября Украина провела учения. В ходе них Киев отработал свои системы противовоздушной обороны, протестировали ЗРК С-300, комплексы «Бук», Тор» и «Оса АКМ». После этого президент страны Петр Порошенко заявил, что Азовское море «активно насыщается военными кораблями», а Россия отрабатывает системы блокады украинских морских портов.

Могерини также ранее рассказывала об усилении военного присутствия на Азове со стороны как России, так и Украины. Российский МИД заверял, что Москва не собирается наращивать военную мощь в Азовском море.​