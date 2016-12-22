Украинские военные впервые за 19 лет применили на учениях ЗРК С-300В1

Украинские военные впервые за 19 лет применили мобильную зенитную ракетную систему С-300В1 на учениях в Херсонской области. Об этом сообщил в Facebook начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко.

Он указал, что С-300В1 в ходе учений уничтожила две цели. По словам Муженко, результаты стрельб подтвердили возможности Украины по наращиванию боевого состава «в максимально возможные короткие сроки». Он добавил, что успешные пуски из восстановленных ЗРК и испытания модернизированных систем управления открывают перспективы для дальнейшей загрузки украинского ВПК.

Украинские ракетные учения проходят под Херсоном 1–​4 ноября, из-за этого небо над Черным морем в этом районе закрыто. Их целью является отработка системы ПВО. В стрельбах на полигоне Ягорлык участвовали ЗРК С-300, а также «Бук», «Тор» и «Оса АКМ».

Ранее погранслужба Украины отчиталась о проведении учений на побережье Азовского моря. Пограничники отработали задачи «по выявлению и ликвидации диверсионных групп противника с моря».