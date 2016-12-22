Порошенко предрек широкое применение Россией тактики блокады на Азове

Блокируя украинские порты в Азовском море, Россия отрабатывает систему действий, которую будет применять не только против Украины, заявил Петр Порошенко на конференции в Киеве

Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / ТАСС)

Россия будет применять отработанную в Азовском море систему блокады украинских портов и против других стран, заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на международной конференции «Уроки гибридного десятилетия: что необходимо знать для успешного движения вперед», которая проходит в Киеве.

«Сейчас Азовское море активно насыщается военными кораблями, где активно отрабатываются система блокады украинских морских портов. Я убежден: не только по отношению к украинцам эта технология будет применяться», — цитирует Порошенко «Интерфакс-Украина».

«Разве Украина сделала что-нибудь в любом порту РФ? Нет, а они пытаются остановить работу Мариуполя, Бердянска, остановить черную металлургию Украины, остановить экспорт. По какому праву?», — приводит слова Порошенко УНИАН.

В интервью The Washington Post в сентябре Порошенко заявил, что Россия стремится «оккупировать Азовское море так же, как был оккупирован Крым». По его словам, Украина имеет абсолютно четкий правовой статус в Азовском море. «Россия не имеет права атаковать или останавливать наши суда, перевозящие товары и пассажиров из двух важных портов Украины, Мариуполя и Бердянска. Если Россия не остановится, у нас есть только один инструмент — санкции», — отметил тогда президент.

Он пояснил, что блокировка одного судна с металлургической продукцией на один день приносит убытки в тысячи долларов. «Кроме того, россияне постоянно атакуют украинских рыбаков в украинских водах: арестовывают их, останавливают и угрожают им», — посетовал Порошенко.

В августе секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что Россия видит в Азовском и Черном морях площадку для дальнейшего расширения своих границ. По его словам, Украина должна усилить свое присутствие в этом районе. Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что в Киеве намерены пересмотреть все договоры с Россией, включая соглашение по Азову.