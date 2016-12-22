Могерини рассказала о последствиях милитаризации Азовского моря

Милитаризация Азовского моря может привести к дестабилизации ситуации во всем Черноморском регионе, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Об этом сообщает Европейская служба внешних связей.

«События в Азовском море подтверждают: когда игнорируются основные правила мирного сосуществования, нестабильность и напряженность неизбежно возрастают», — заявила Могерини.

По ее словам, еще большую тревогу вызывает ужесточение контроля за движением в проливе параллельно с милитаризацией Азова.

«Россия недавно начала развертывание военных судов в этом районе в значительном количестве, и Украина частично отреагировала увеличением военного присутствия», — отметила глава европейской дипломатии.

Она также заявила, что возможная поддержка Украины в ситуации с Азовским морем станет одной из тем заседания совета ассоциации ЕС — Украина, которое пройдет через два месяца. ​По ее словам, у Евросоюза есть много причин отслеживать происходящее в Азовском море и реагировать соответствующим образом.

«Позвольте мне напомнить, что Черное море — это европейское море, и мы не хотим стать свидетелями очередного наращивания военной мощи в нашем регионе», — заявила Могерини.

Ситуация в Азовском море обострилась после задержания украинскими пограничниками крымского судна «Норд» в марте 2018 года. Экипаж обвинили в нарушении порядка пересечения границы Украины. Моряков привлекли к административной ответственности, а капитана — к уголовной. После этого российские пограничники стали задерживать украинские суда по подозрению в браконьерстве и для проверки документов.

В середине сентября власти Украины заявили о намерении до конца года создать базу военного флота на Азовском море. Президент Украины Петр Порошенко говорил, что страна готовится к отпору «российской агрессии с морского направления».