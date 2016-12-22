Из СИЗО в Крыму освободили капитана задержанного в мае украинского судна

Следователь также освободил последних двух моряков судна ЯМК-0041. Во вторник большую часть его экипажа обменяли на моряков задержанного на Украине в марте российского судна «Норд». Капитан последнего пока остается на Украине

Виктор Новицкий (Фото: ФСБ РФ / РИА Новости)

Капитана задержанного в мае у берегов Крыма украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого и еще двух украинских моряков выпустили из СИЗО № 1 Симферополя, об этом РБК рассказала уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

«Новицкого и двух моряков, ранее задержанных за незаконное пересечение границы, выпустили из следственного изолятора, им изменена мера пресечения, которая не связана с лишением свободы», — рассказала она.

По ее словам, меру пресечения им изменили на подписку о невыезде. Таким образом, Россия освободила из-под стражи всех членов экипажа ЯМК-0041. Во вторник, 30 октября, первую группу моряков с этого судна — семь человек — обменяли на членов экипажа задержанного в марте на Украине российского судна «Норд».

Рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма. Российская сторона обвинила его моряков в нарушении запрета на вылов камбалы на шельфе, взяла их под стражу и наложила арест на судно.

Это произошло на фоне ареста украинскими пограничниками российского сейнера «Норд». Судно задержали в конце марта в Азовском море, а после ареста отбуксировали в Бердянск. У членов экипажа отобрали паспорта и запретили им покидать судно. Против капитана «Норда» Владимира Горбенко было открыто уголовное дело за нарушение порядка въезда «на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства».