В МИД России отвергли планы наращивания военной мощи в Азовском море

Россия не собирается наращивать военную мощь в Азовском море, заявил замглавы МИД. Ранее о появлении в море российских боевых кораблей говорили Петр Порошенко и Федерика Могерини

Речные бронекатера «Гюрза» во время учений Вооруженных сил Украины на побережье Азовского моря (Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости)

Российские власти не планируют наращивать военную мощь в Азовском море. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД России Григорий Карасин после встречи с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид.

По его словам, военные корабли занимаются охраной Крымского моста. «У нас на Азове нет военных баз, военные корабли в основном обеспечивают безопасность Крымского моста. Никакого наращивания военной мощи в Азове мы не планируем».

Карасин добавил, что Россия и Евросоюз договорились обмениваться информацией для предотвращения инцидентов в Азовском море. На переговорах с Шмидт обсуждались заявление Киева, рассказал дипломат. ​ «Мы аргументировали свою позицию, которая заключается в том, что это искусственное построение, направленное на эскалацию ситуации в Азовском море и на самом деле Россия ведет себя предсказуемо в соответствии с международным правом», — заявил замглавы МИД.

В начале ноября Украина провела учения под Херсоном с целью отработки системы ПВО, применялись ЗРК С-300, комплексы «Бук», «Тор» и «Оса АКМ». Одновременно украинские пограничники провели учения на побережье Азовского моря «по выявлению и ликвидации диверсионных групп противника с моря».

Позднее Порошенко говорил, что Азовское море «активно насыщается военными кораблями», а Россия отрабатывает систему блокады украинских морских портов.

Представитель Евросоюза по международным делам Федерика Могерини в октябре говорила об усилении военного присутствия в регионе со стороны как России, так и Украины. «Россия недавно начала развертывание военных судов в этом районе в значительном количестве, и Украина частично отреагировала увеличением военного присутствия», — рассказывала глава европейской дипломатии.