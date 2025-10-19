Израиль сообщил, что возобновил соблюдение мира в Газе после ударов

ЦАХАЛ 19 октября ударила по десяткам объектов ХАМАС по всему сектору Газа. Как писала The Times of Israel, удары стали ответом на атаку на израильские силы в Рафахе. После этого действие режима прекращения огня возобновилось

Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня в секторе Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в телеграм-канале.

Решение было принято в соответствии с директивой политического руководства.

«После серии значительных ударов в ответ на нарушения, совершенные ХАМАС, Армия обороны Израиля возобновила соблюдение режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба, ЦАХАЛ продолжит соблюдать соглашение о прекращении огня и будет «жестко реагировать» на любое его нарушение.

Ранее, 19 октября, США предупредили Катар, Турцию и Египет, которые были посредниками при заключении мира между Израилем и ХАМАС, что группировка собирается нарушить перемирие в секторе Газа.

ХАМАС назвал эти обвинения ложными и обвинил в нарушении режима прекращения огня Израиль. В тот же день ЦАХАЛ нанесла авиаудары по Рафаху в секторе Газа. Как написала The Times of Israel, удары стали ответом на атаку на израильские силы в Рафахе. Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил принять решительные меры против террористических объектов в секторе Газа. ЦАХАЛ заявила, что ударила по десяткам объектов ХАМАС по всему эксклаву.

Официальные лица США и Израиля сообщили Axios, что Израиль заранее предупредил администрацию американского президента Дональда Трампа об ударах через командный центр США, который следит за соблюдением режима прекращения огня. США призвали Израиль «отреагировать пропорционально, но проявить сдержанность», сказал чиновник.

13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе президенты США, Египта и Турции подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа как посредники между Израилем и ХАМАС. Прекращение огня вступило в силу с 10 октября.