 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Израиль сообщил, что возобновил соблюдение мира в Газе после ударов

ЦАХАЛ 19 октября ударила по десяткам объектов ХАМАС по всему сектору Газа. Как писала The Times of Israel, удары стали ответом на атаку на израильские силы в Рафахе. После этого действие режима прекращения огня возобновилось

Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня в секторе Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в телеграм-канале.

Решение было принято в соответствии с директивой политического руководства.

«После серии значительных ударов в ответ на нарушения, совершенные ХАМАС, Армия обороны Израиля возобновила соблюдение режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба, ЦАХАЛ продолжит соблюдать соглашение о прекращении огня и будет «жестко реагировать» на любое его нарушение.

ЦАХАЛ сообщила о поражении десятков целей в Газе
Политика
Палестинцы осматривают место израильского авиаудара&nbsp;в центральной части сектора Газа, 19 октября 2025 года

Ранее, 19 октября, США предупредили Катар, Турцию и Египет, которые были посредниками при заключении мира между Израилем и ХАМАС, что группировка собирается нарушить перемирие в секторе Газа.

ХАМАС назвал эти обвинения ложными и обвинил в нарушении режима прекращения огня Израиль. В тот же день ЦАХАЛ нанесла авиаудары по Рафаху в секторе Газа. Как написала The Times of Israel, удары стали ответом на атаку на израильские силы в Рафахе. Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил принять решительные меры против террористических объектов в секторе Газа. ЦАХАЛ заявила, что ударила по десяткам объектов ХАМАС по всему эксклаву.

Официальные лица США и Израиля сообщили Axios, что Израиль заранее предупредил администрацию американского президента Дональда Трампа об ударах через командный центр США, который следит за соблюдением режима прекращения огня. США призвали Израиль «отреагировать пропорционально, но проявить сдержанность», сказал чиновник.

13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе президенты США, Египта и Турции подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа как посредники между Израилем и ХАМАС. Прекращение огня вступило в силу с 10 октября.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Израиль сектор Газа прекращение огня ЦАХАЛ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Макрон прокомментировал ограбление Лувра Политика, 23:01
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Израиль сообщил, что возобновил соблюдение мира в Газе после ударов Политика, 22:49
Премьер Большого театра упал во время балета «Иван Грозный» Общество, 22:43
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Еще два российских аэропорта ограничили прием рейсов Политика, 22:17
В Дагомысе загорелись три частных дома и машина Общество, 21:46
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
FT рассказала об оттоке средств из Франции из-за политики и налогов Экономика, 21:45
Marca узнала, кто может возглавить «Спартак» вместо Станковича Спорт, 21:43
В Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 21:42
В Крыму увеличат лимит выдачи бензина на АЗС до 30 литров в одни руки Общество, 21:39
Тюкавин спас «Динамо» от проигрыша «Ахмату» на 93-й минуте Спорт, 21:38
Politico узнало о намерении ЕС расширить проверки судов теневого флота Политика, 21:36