Израильская армия нанесла авиаудары по Рафаху в ответ на атаку на свои силы

Фото: Mohammed Abu Elsebah / dpa / Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по Рафаху в секторе Газа (часть города расположена на территории Египта), пишет The Times of Israel.

Они стали ответом на атаку на израильские силы в Рафахе, пишет издание.

По данным израильской армии, в пятницу «несколько боевиков» вышли из туннеля близ Рафаха и открыли огонь по израильским солдатам, никто не пострадал.

Ynetnews со ссылкой на палестинскую сторону сообщает, что в воскресенье утром, после того как израильские силы подверглись атаке недалеко от Рафаха, израильские ВВС нанесли удары по городу, а израильские корабли открыли огонь по побережью.

Это произошло чуть больше чем через неделю после вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС и вывода войск ЦАХАЛ примерно с половины территории сектора Газа, отмечает Ynetnews.

Двумя днями ранее боевики ХАМАС вышли из туннелей и открыли огонь по израильским военным в Хан-Юнисе и Рафахе. ЦАХАЛ назвала это первым серьезным нарушением перемирия. Несколько боевиков были убиты в результате авиаударов. «В Хан-Юнисе были замечены несколько террористов, вышедших из туннеля в южной части города и приблизившихся к силам безопасности, что представляло непосредственную угрозу. Для устранения угрозы был нанесен удар с воздуха в соответствии с соглашением», — заявили тогда в израильской армии.

18 октября Госдепартамент США со ссылкой на

«достоверные данные» заявил, что ХАМАС планирует атаки на жителей Газы, и предупредил, что это «станет прямым и серьезным нарушением соглашения о прекращении огня и подорвет значительный прогресс, достигнутый благодаря посредническим усилиям». Группировка отвергла обвинения Вашингтона и заявила, что именно Израиль «создает, вооружает и финансирует преступные вооруженные банды в секторе Газа».

ХАМАС также сочла решение израильского премьера Биньямина Нетаньяху не открывать КПП «Рафах» грубым нарушением условий соглашения о прекращении огня. Нетаньяху накануне сообщил, что пограничный переход между сектором Газа и Египтом останется закрытым «до дальнейшего уведомления». Открытие КПП будет зависеть от передачи ХАМАС тел погибших заложников, сказал он.

Материал дополняется