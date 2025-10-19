Израильская армия нанесла авиаудары по Рафаху
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по Рафаху в секторе Газа (часть города расположена на территории Египта), пишет The Times of Israel.
Они стали ответом на атаку на израильские силы в Рафахе, пишет издание.
По данным израильской армии, в пятницу «несколько боевиков» вышли из туннеля близ Рафаха и открыли огонь по израильским солдатам, никто не пострадал.
Ynetnews со ссылкой на палестинскую сторону сообщает, что в воскресенье утром, после того как израильские силы подверглись атаке недалеко от Рафаха, израильские ВВС нанесли удары по городу, а израильские корабли открыли огонь по побережью.
Это произошло чуть больше чем через неделю после вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС и вывода войск ЦАХАЛ примерно с половины территории сектора Газа, отмечает Ynetnews.
Двумя днями ранее боевики ХАМАС вышли из туннелей и открыли огонь по израильским военным в Хан-Юнисе и Рафахе. ЦАХАЛ назвала это первым серьезным нарушением перемирия. Несколько боевиков были убиты в результате авиаударов. «В Хан-Юнисе были замечены несколько террористов, вышедших из туннеля в южной части города и приблизившихся к силам безопасности, что представляло непосредственную угрозу. Для устранения угрозы был нанесен удар с воздуха в соответствии с соглашением», — заявили тогда в израильской армии.
18 октября Госдепартамент США со ссылкой на
«достоверные данные» заявил, что ХАМАС планирует атаки на жителей Газы, и предупредил, что это «станет прямым и серьезным нарушением соглашения о прекращении огня и подорвет значительный прогресс, достигнутый благодаря посредническим усилиям». Группировка отвергла обвинения Вашингтона и заявила, что именно Израиль «создает, вооружает и финансирует преступные вооруженные банды в секторе Газа».
ХАМАС также сочла решение израильского премьера Биньямина Нетаньяху не открывать КПП «Рафах» грубым нарушением условий соглашения о прекращении огня. Нетаньяху накануне сообщил, что пограничный переход между сектором Газа и Египтом останется закрытым «до дальнейшего уведомления». Открытие КПП будет зависеть от передачи ХАМАС тел погибших заложников, сказал он.
Материал дополняется
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?