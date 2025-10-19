 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

WSJ узнала, кто помог изменить план США по Газе в пользу Израиля

WSJ: Рон Дермер помог изменить план США по Газе в пользу Израиля
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер сыграл ведущую роль в принятии «в последнюю минуту» изменений в пользу Израиля в плане Трампа по урегулированию ситуации в Газе, пишет WSJ
Рон Дермер (справа)
Рон Дермер (справа) (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Ключевую роль в осуществлении поддержки США в войне в секторе Газа и заключении соглашения о ее окончании «в основном на условиях Израиля» сыграл бывший посол Израиля в США, министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, Дермер — «ближайший доверенный человек» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, он несет ответственность за отношения страны с США и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

По словам работавших с Дермером людей, он «говорит на языке Трампа» и был «осведомителем» американского президента во время как нынешнего, так и первого президентского срока.

Издание также сообщает, что в предшествующие соглашению по Газе месяцы Дермер бывал в Вашингтоне минимум раз в месяц. За неделю до объявления плана по прекращению войны он «часами» обсуждал его со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа бизнесменом Джаредом Кушнером. Именно Дермер сыграл ведущую роль в принятии «в последнюю минуту» изменений в плане в пользу Израиля.

США раскрыли план Трампа по прекращению войны Израиля с ХАМАС
Политика
Фото:Amir Cohen / Reuters


Подход Дермера к отношениям с США иногда «расходился с десятилетиями дипломатических отношений, связывавших США и Израиль», указывает WSJ. Израильские лидеры и произраильски настроенные американцы стремились к тому, чтобы поддержка еврейского государства оставалась двухпартийным вопросом в конгрессе. Однако Дермер считал, что республиканцы, особенно евангелисты, являются ключевой группой, способной отстаивать интересы Израиля. При этом занимавший пост главы аппарата Дермера с 2015 по 2024 год Ярден Голан говорил, что одним из руководящих принципов Дермера всегда было «сохранение двухпартийной поддержки».

На протяжении большей части своей карьеры Дермер «оставался закулисным игроком», подчеркивает WSJ. В феврале Нетаньяху назначил его руководителем израильской делегации на переговорах по Газе. Переговоры проходили «непросто», у Демера были разногласия с египетскими и арабскими официальными лицами, но со временем его отношения с некоторыми из них улучшились.

В ночь на 10 октября в силу вступило перемирие между Израилем и ХАМАС, достигнутое при посредничестве США.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу
Политика
Фото:Amir Levy / Getty Images

Документ, подтверждающий начало реализации первой фазы мирного плана, был подписан днем ранее. После вступления режима прекращения огня в силу Израиль отвел войска к буферной зоне, а жители палестинских территорий начали возвращаться в свои дома.

13 октября Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подписали соглашение о прекращении войны в Газе как посредники между Израилем и ХАМАС. В тот же день ХАМАС передал Израилю 20 остававшихся в плену живых заложников, а Израиль освободил 1968 палестинских заключенных.

Алена Нефедова
WSJ Израиль министр изменения Дональд Трамп
