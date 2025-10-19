 Перейти к основному контенту
0

Axios узнал, что «никто не хочет» возвращаться к войне в секторе Газа

Axios: никто не хочет возвращаться к полномасштабной войне в секторе Газа
По словам американского чиновника, Израиль хочет показать ХАМАС, какие могут быть последствия, не нарушая при этом мирное соглашение. Он отметил, что следующие 30 дней будут решающими, узнал Axios
Палестинцы проходят мимо обломков разрушенных зданий в Газе, 16 октября 2025 года
Палестинцы проходят мимо обломков разрушенных зданий в Газе, 16 октября 2025 года (Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters)

У Израиля и ХАМАС нет желания возвращаться к войне в секторе Газа, сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.

«Никто не хочет возвращаться к полномасштабной войне. Израильтяне хотят показать ХАМАС, что есть последствия, не разрушая мирное соглашение», — сказал собеседник.

Американские чиновники рассказали агентству, что администрация США усилит контроль за выполнением мирного соглашения с Газой, чтобы убедиться, что оно не будет «развалено». «Следующие 30 дней будут решающими», — добавил чиновник.

ХАМАС назвал ложными обвинения США в нарушении прекращения огня в Газе
Политика
Разрушенный жилой район в&nbsp;Газе, 18 октября 2025 года

Ранее США сообщили Катару, Турции и Египту, которые были посредниками при заключении мира между Израилем и ХАМАС, что группировка готовится нарушить перемирие в секторе Газа. Госдеп тогда назвал запланированное нападение прямым и грубым нарушением соглашения о прекращении огня.

ХАМАС назвал эти обвинения ложными и обвинил в нарушении режима прекращения огня Израиль. В тот же день ЦАХАЛ нанесла авиаудары по Рафаху в секторе Газа. Как написала The Times of Israel, удары стали ответом на атаку на израильские силы в Рафахе.

Официальные лица США и Израиля сообщили Axios, что Израиль заранее предупредил администрацию американского президента Дональда Трампа об ударах через командный центр США, который следит за соблюдением режима прекращения огня.

США призвали Израиль «отреагировать пропорционально, но проявить сдержанность», сказал чиновник. Штаты заявили израильским властям, что следует сосредоточить внимание на изоляции ХАМАС за его нарушения и продвигаться к созданию альтернативы власти группировки в Газе, а не возобновлению войны.

Американский чиновник рассказал, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели телефонный разговор с израильским министром стратегического планирования Роном Дермером и другими официальными лицами для координации и обсуждения дальнейших шагов.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир после ударов ХАМАС по израильским силам обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой возобновить полномасштабную военную операцию в секторе Газа после нападения на израильские силы в Рафахе.

После этого Нетаньяху поручил принять решительные меры против террористических объектов в секторе Газа.

13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе президенты США, Египта и Турции подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа как посредники между Израилем и ХАМАС. Режим прекращения огня начал действовать с 10 октября.

Полина Харчевникова
сектор Газа конфликт Израиль ХАМАС
