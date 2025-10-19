Госдеп США заявил о нарушениях ХАМАС соглашения по Газе

Соединенные Штаты проинформировали страны-гаранты мирного соглашения по Газе — Катар, Турцию и Египет — об угрозе нарушения режима прекращения огня в секторе Газа со стороны ХАМАС. Американский Госдепартамент сообщил об этом в соцсети Х.

«Это запланированное нападение на палестинских мирных жителей станет прямым и грубым нарушением соглашения о прекращении огня и подорвет значительный прогресс, достигнутый благодаря посредническим усилиям», — говорится в сообщении.

Госдеп заявил, что гаранты требуют от ХАМАС выполнения своих обязательств по условиям прекращения огня и пообещал принять меры для защиты жителей Газы, если нападения продолжатся.

Материал дополняется