ЦАХАЛ: военные поразили десятки целей в Газе, использовав более 120 боеприпасов

ЦАХАЛ сообщила о поражении десятков целей в Газе

Как уточнила ЦАХАЛ, военные нанесли удары в ответ на нарушение прекращения огня. ЦАХАЛ, в частности, атаковала хранилища оружия, инфраструктуру, огневые точки и подземные сооружения

Палестинцы осматривают место израильского авиаудара в центральной части сектора Газа, 19 октября 2025 года (Фото: Mahmoud Issa / Reuters)

Армия обороны Израиля нанесла удары по десяткам объектов ХАМАС по всему сектору Газа, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в телеграм-канале.

По ее данным, удары были совершены в ответ на «вопиющее нарушение соглашение о прекращении огня».

«Среди пораженных целей были объекты хранения оружия, инфраструктура, используемая для террористической деятельности, огневые точки, террористические ячейки и дополнительные объекты террористической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Кроме этого, ЦАХАЛ уточнила, что атаке подверглись шесть километров подземной инфраструктуры ХАМАС. Израильские военные использовали более 120 боеприпасов и уничтожила соответствующие подземные объекты.

«Подземный объект использовался террористической организацией для подготовки нападений на государство Израиль», — утверждает пресс-служба.

Ранее, 19 октября, США предупредили Катар, Турцию и Египет, которые были посредниками при заключении мира между Израилем и ХАМАС, что группировка собирается нарушить перемирие в секторе Газа.

ХАМАС назвал эти обвинения ложными и обвинил в нарушении режима прекращения огня Израиль. В тот же день ЦАХАЛ нанесла авиаудары по Рафаху в секторе Газа. Как написала The Times of Israel, удары стали ответом на атаку на израильские силы в Рафахе. Позднее Нетаньяху поручил принять решительные меры против террористических объектов в секторе Газа.

Официальные лица США и Израиля сообщили Axios, что Израиль заранее предупредил администрацию американского президента Дональда Трампа об ударах через командный центр США, который следит за соблюдением режима прекращения огня. США призвали Израиль «отреагировать пропорционально, но проявить сдержанность», сказал чиновник.

13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе президенты США, Египта и Турции подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа как посредники между Израилем и ХАМАС. Прекращение огня вступило в силу с 10 октября.