ХАМАС назвал ложными обвинения США в нарушении прекращения огня в Газе

Разрушенный жилой район в Газе, 18 октября 2025 года (Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters)

Обвинения США в нарушении прекращения огня в Газе со стороны ХАМАС являются ложными, сообщила группировка в телеграм-канале.

«ХАМАС отвергает обвинения, содержащиеся в заявлении Госдепартамента США, и категорически отрицает выдвинутые против него обвинения в «неминуемом нападении» или «нарушении соглашения о прекращении огня», — говорится в сообщении.

В ХАМАС добавили, что эти обвинения «повторяют израильскую пропаганду» и маскируют «преступления против палестинского народа». Также группировка обвинила Израиль в финансировании преступных сообществ, которые «распространяют хаос» в Палестине. Полиция Газы, по данным ХАМАС, преследует их и привлекает их к ответственности «в соответствии с законом».

Ранее США уведомили Катар, Турцию и Египет о том, что ХАМАС, по их данным, готовится нарушить перемирие в секторе Газа. Американская сторона предупредила, что готова принять меры для защиты гражданского населения. Госдеп США сообщил, что запланированное нападение на палестинских мирных жителей является прямым и грубым нарушением соглашения о прекращении огня.

В свою очередь, ХАМАС обвинил Израиль в нарушении перемирия после удара в Газе. По данным Al Jazeera, в результате инцидента, ставшего «самым смертоносным» за восемь дней действия режима прекращения огня, погибли 11 членов одной семьи. Представитель гражданской обороны Газы Махмуд Басаль уточнил, что среди погибших — семеро детей и три женщины.

13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе президенты США, Египта и Турции подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа как посредники между Израилем и ХАМАС.