Подразделения группировки российских войск «Юг» взяли под контроль село Зоряное в ДНР, в 15 км от Селидово, сообщило Минобороны. В 2001 году в нем проживало менее 1 тыс. человек

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Подразделения Южной группировки российских войск взяли под контроль село Зоряное в ДНР, сообщило Минобороны.

Также российские войска поразили украинские силы в районе населенных пунктов Константиновка, Курахово, Никифоровка и Звановка в ДНР, отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ и уничтожили полевой склад боеприпасов. По оценкам Минобороны, потери Украины на этом направлении составили до 830 человек. Всего за сутки ВСУ потеряли до 1860 военных, сообщило российское военное ведомство.

Зоряное находится недалеко от села Максимильяновка, о контроле над которым ведомство доложило 17 октября. Село расположено примерно в 15 км от города Селидово — важного опорного пункта обороны Покровска. Согласно переписи населения 2001 года, в Зоряном проживало 939 человек.

После начала операции ВСУ в Курской области 6 августа российская сторона заявила о наращивании темпов наступления в Донбассе. Минобороны регулярно отчитывается о взятии под контроль ряда населенных пунктов в ДНР, в том числе города Угледара.

Главком ВСУ Александр Сырский утверждал, что курская операция должна была отвлечь российские силы от покровского направления, но этого не случилось. Президент Украины Владимир Зеленский также признавал, что ситуация в Донбассе остается сложной.