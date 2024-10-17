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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные взяли под контроль Максимильяновку в ДНР

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Военная операция на Украине
Село Максимильяновка в ДНР перешло под контроль России, сообщили в Минобороны. В 2001 году там проживали 2,1 тыс. человек
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Максимильяновку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны.

Село удалось взять под контроль «в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск», добавили в ведомстве.

Село Максимильяновка находится в нескольких километрах северо-западнее Марьинки под Донецком. По состоянию на 2001 год там проживали 2,1 тыс. человек.

За минувшие сутки российские военнослужащие нанесли поражение десяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Орехово-Васильевка, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Курахово, Ильинка и Катериновка в ДНР и отразили одну контратаку. Также была уничтожена станция РЭБ «Анклав-Н» и четыре склада с боеприпасами, отметили в Минобороны.

По данным ведомства, потери противника составили до 965 военнослужащих, 155-мм гаубица М777 и две 122-мм гаубицы Д-30.

После начала вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа Минобороны России заявило о наращивании темпов наступления в Донбассе. Вслед за этим россйские военные взяли под контроль ряд населенных пунктов в ДНР, в том числе города Угледар.

Главком ВСУ Александр Сырский утверждал, что курская операция должна была отвлечь российские силы от покровского направления, но этого не случилось. Президент Украины Владимир Зеленский также признавал, что ситуация в Донбассе остается сложной.

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Россия Украина ДНР Военная операция на Украине Минобороны
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