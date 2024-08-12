Минобороны заявило о наращивании темпов наступления в ДНР

Российские силы наращивают темп наступления на донецком направлении, под контроль взяты село Лисичное и городские кварталы в Красногоровке, сообщает Минобороны

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские войска нарастили темпы наступления на донецком направлении, заявляет Минобороны.

«Российские войска по-прежнему удерживают инициативу на донецком направлении, успешно взламывая оборону противника», — говорится в сообщении.

Ведомство доложило о взятии под контроль села Лисичное в ДНР, также установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке. Кроме того, «завершается зачистка» населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное, сообщает Минобороны.

Ведомство отмечает, что в июле группировки российских войск «Центр» и «Юг» заняли 19 населенных пунктов в ДНР, а на прошлой неделе на донецком направлении российские войска взяли под контроль населенные пункты Тимофеевка и Веселое. Также на прошлой неделе Минобороны докладывало о взятии под контроль села Новоселовка Первая на этом направлении.

Лисичное находится в Покровском районе ДНР неподалеку от Тимофеевки. По данным переписи населения 2001 года, там проживали 15 человек.

Последний раз Минобороны упоминало в сводках Красногоровку 4 августа, сообщив об улучшении тактического положения «Южной» группировки войск. Бои за этот город неподалеку от Донецка и Марьинки продолжаются несколько месяцев. В конце апреля советник главы ДНР Игорь Кимаковский утверждал, что украинские войска оставили позиции «на одном из наиболее крупных и важных укрепрайонов» Красногоровки. В июле Минобороны сообщало о взятии в плен бойцов ВСУ во время штурма одного из районов города.