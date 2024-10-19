FT узнала о готовности США выделить Украине кредит в $20 млрд

США готовы выделить Украине кредит около $20 млрд за счет прибыли от российских активов, как предполагалось ранее, без гарантий блокировки этих средств в ЕС на три года, пишет FT. Ранее Москва называет такие действия воровством

США готовы предоставить Украине кредит около $20 млрд, обеспеченный за счет прибыли от российских заблокированных активов, в рамках инициативы G7, сообщили Financial Times три источника, знакомых с вопросом.

Речь идет о решении «Большой семерки» предоставить Киеву дополнительное финансирование в размере до $50 млрд к концу года. Предполагалось, что США и ЕС предоставят по $20 млрд, а оставшиеся $10 млрд выделят Канада, Япония и Великобритания. Однако США потребовали от ЕС гарантий, что российские активы останутся замороженными в блоке как минимум на три года. Сейчас мера продлевается каждые полгода. Венгрия выступила против и заявила о намерении отложить решение до выборов президента США (5 ноября).

В связи с этим был разработан альтернативный план: бóльшую часть составит кредит от ЕС на €35 млрд, не менее $10 млрд внесут Канада, США и Япония как учредители нового фонда помощи Украине. Управлять средствами будет Всемирный банк, они не пойдут на военные нужды Киева.

Однако, по данным FT, власти США сообщили своим союзникам по G7, что Вашингтон предоставит всю первоначально предполагавшуюся сумму. По словам собеседников издания, это возможно и без гарантий блокировки российских активов на три года. До этого газета писала, что США могут отказаться от требования к ЕС, которое позволило бы выделить средства без одобрения конгресса.

Два источника FT рассказали, что, как ожидается, 25 октября министры финансов G7 выступят с заявлением о распределении и структуре кредита в кулуарах заседаний МВФ и Всемирного банка. Один из собеседников газеты, знакомый с ходом переговоров, уточнил, что окончательное соглашение еще не достигнуто и США консультируются с членами конгресса и Украиной по поводу путей погашения кредита.

Министерство финансов США отказалось от комментариев FT. Газета отметила, что переговоры по поводу выделения кредита ускоряются, поскольку западные страны хотят предоставить средства Киеву до конца года в связи с возможной победой республиканца Дональда Трампа на выборах президента США (инаугурация пройдет в январе 2025 года). Трамп не раз критиковал финансирование Украины.

После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийской Euroclear. Прибыль от них за прошлый года составила €4,4 млрд, а с начала этого — еще €1,6 млрд. По оценкам собеседников FT, общая прибыль к 2027 году может достичь €20 млрд.

Российские власти называют воровством передачу доходов от активов на помощь Украине. В Кремле пообещали юридические последствия. Президент Владимир Путин в мае подписал указ, который позволяет судам использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия активов в США.