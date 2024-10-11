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Военная операция на Украине ,  
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Всемирный банк одобрил создание нового фонда для помощи Украине

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Военная операция на Украине
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Война санкций
Руководство Всемирного банка одобрило создание нового фонда для выделения средств Украине за счет прибыли от замороженных российских активов. Его учредили Канада, США и Япония. Москва считает действия с ее активами воровством

Исполнительный совет Всемирного банка одобрил создание фонда финансовых посредников (FIF) для поддержки Украины, взносы в который, как ожидается, поступят от США, Канады и Японии, сообщили Reuters три источника, знакомых с решением. Двое собеседников уточнили, что единственный голос «против» был от России.

По словам собеседников агентства, фондом будет управлять Всемирный банк, а это решение поможет выполнить обещание G7 предоставить Киеву дополнительное финансирование в размере до $50 млрд к концу года. Один из них рассказал, что точные суммы, которые внесут США, Япония и Канада, пока прорабатываются, но они будут обеспечены прибылью от замороженных российских активов.

Решение было принято вскоре после одобрения послами ЕС кредита для Украины в €35 млрд ($38,3 млрд), обеспеченного за счет доходов от заблокированных российских активов. Эту меру еще должен согласовать Европарламент. 

Reuters подчеркивает, что новый фонд позволит неевропейским странам участвовать с более широком кредитовании. 

Источник «РИА Новости» в российской дирекции Всемирного банка подчеркнул, что новый фонд не позволит Украине использовать выделяемые средства на военные нужды. По его словам, учредителями фонда стали Канада, США и Япония, они намерены внести не менее $10 млрд.

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Президент Всемирного банка Аджай Банга в мае говорил, что он «абсолютно» открыт для идеи управления кредитным фондом G7 для Украины, финансируемым за счет доходов от замороженных российских суверенных активов — по крайней мере, для невоенных целей. 

Financial Times писала, что США готовятся участвовать в программе предоставления кредита Украине за счет прибыли от российских заблокированных активов, хотя Брюссель не предоставит гарантии заморозки российских активов в ЕС как минимум на три года. Это, по данным газеты, было изначальным условием Вашингтона, связанным с желанием предоставить средства без одобрения конгресса. 

После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийской Euroclear. Минфин России в 2022-м оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд.

По результатам прошлого года депозитарий Euroclear, где сосредоточено большинство активов, получил с них доходы в размере €4,4 млрд, а с начала этого — еще €1,6 млрд. По оценкам собеседников FT, общая прибыль к 2027-му может достичь €20 млрд.

Российские власти называют воровством передачу доходов от активов на помощь Украине. В Кремле пообещали юридические последствия. Президент Владимир Путин в мае подписал указ, который позволяет судам использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия активов в США.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Всемирный банк фонд кредит российские активы Канада США Япония финансовая помощь
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