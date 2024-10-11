Всемирный банк одобрил создание нового фонда для помощи Украине

Руководство Всемирного банка одобрило создание нового фонда для выделения средств Украине за счет прибыли от замороженных российских активов. Его учредили Канада, США и Япония. Москва считает действия с ее активами воровством

Исполнительный совет Всемирного банка одобрил создание фонда финансовых посредников (FIF) для поддержки Украины, взносы в который, как ожидается, поступят от США, Канады и Японии, сообщили Reuters три источника, знакомых с решением. Двое собеседников уточнили, что единственный голос «против» был от России.

По словам собеседников агентства, фондом будет управлять Всемирный банк, а это решение поможет выполнить обещание G7 предоставить Киеву дополнительное финансирование в размере до $50 млрд к концу года. Один из них рассказал, что точные суммы, которые внесут США, Япония и Канада, пока прорабатываются, но они будут обеспечены прибылью от замороженных российских активов.

Решение было принято вскоре после одобрения послами ЕС кредита для Украины в €35 млрд ($38,3 млрд), обеспеченного за счет доходов от заблокированных российских активов. Эту меру еще должен согласовать Европарламент.

Reuters подчеркивает, что новый фонд позволит неевропейским странам участвовать с более широком кредитовании.

Источник «РИА Новости» в российской дирекции Всемирного банка подчеркнул, что новый фонд не позволит Украине использовать выделяемые средства на военные нужды. По его словам, учредителями фонда стали Канада, США и Япония, они намерены внести не менее $10 млрд.

Президент Всемирного банка Аджай Банга в мае говорил, что он «абсолютно» открыт для идеи управления кредитным фондом G7 для Украины, финансируемым за счет доходов от замороженных российских суверенных активов — по крайней мере, для невоенных целей.

Financial Times писала, что США готовятся участвовать в программе предоставления кредита Украине за счет прибыли от российских заблокированных активов, хотя Брюссель не предоставит гарантии заморозки российских активов в ЕС как минимум на три года. Это, по данным газеты, было изначальным условием Вашингтона, связанным с желанием предоставить средства без одобрения конгресса.

После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийской Euroclear. Минфин России в 2022-м оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд.

По результатам прошлого года депозитарий Euroclear, где сосредоточено большинство активов, получил с них доходы в размере €4,4 млрд, а с начала этого — еще €1,6 млрд. По оценкам собеседников FT, общая прибыль к 2027-му может достичь €20 млрд.

Российские власти называют воровством передачу доходов от активов на помощь Украине. В Кремле пообещали юридические последствия. Президент Владимир Путин в мае подписал указ, который позволяет судам использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия активов в США.