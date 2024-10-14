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Военная операция на Украине ,  
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В Европарламенте согласовали кредит для Киева за счет активов России

Комитет Европарламента согласовал кредит €35 млрд Украине за счет активов России
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: European Parliament / Flickr
Фото: European Parliament / Flickr

Комитет по международной торговле Европарламента (ЕП) одобрил предложение предоставить Украине кредит на €35 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов, сообщила пресс-служба ЕП.

Там уточнили, что предложение поддержал 31 депутат, четверо выступили против. Новый кредит не является целевым, поэтому Украина может распределить средства по своему усмотрению, уточнили в комитете. Ожидается, что парламент проголосует по этому предложению 21–24 октября.

Кредит от ЕС на €35 млрд составит большую часть кредита в $50 млрд, согласованного G7 в июне. О планах Брюсселя выделить Киеву эту сумму глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в конце сентября.

Послы ЕС одобрили Украине кредит до €35 млрд за счет активов России
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Фото:Rob Stothard / Getty Images

После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили около €260 млрд активов Центробанка России. Российский Минфин в 2022 году оценил объем этих средств примерно в $300 млрд (€276,7 млрд).

Россия считает незаконной заморозку своих активов на Западе. В российском МИДе предупредили, что сочтут «воровством» любые меры в отношении этих денежных средств.

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Европарламент российские активы кредит Украина
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