Трамп заявил, что Зеленский не должен был допустить конфликта с Россией

Трамп повторил тезис о том, что Зеленский — «лучший продавец», которого он встречал. Экс-президент США заявил, что сочувствует украинцам, но считает, что Киев не должен был допустить начала боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский не должен был допустить начала боевых действий, заявил экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп в интервью подкасту Патрика Бет-Дэвида.

В ходе беседы Трамп вновь назвал Зеленского «лучшим продавцом», которого он когда-либо видел, отметив, что США тратят на поддержку Украины огромные суммы денег.

«Кто еще получил столько денег? Такого никогда не было. И это не значит, что я не хочу ему помочь. Потому что мне очень жаль этих людей. Но он не должен был позволить войне начаться. Эта война проиграна», — сказал Трамп (цитата по The Washington Post).

Также Трамп вновь обвинил президента США Джо Байдена в провоцировании конфликта на Украине.

Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно критиковал Байдена и вице-президента Камалу Харрис, которая является кандидатом от Демпартии, за предоставление помощи Украине. По мнению бывшего главы государства, таким образом власти только «подстегнули» конфликт. Он также заявлял, что если бы занимал пост президента, то добился бы урегулирования за сутки.

С последним утверждением не согласны как в Кремле, так и в Киеве. «Не думаю, что есть волшебная палочка. В течение суток ничего сделать невозможно», — отмечал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Зеленский в ответ на критику приглашал Трампа посетить Украину. В конце сентября политики встретились в «Башне Трампа» в Нью-Йорке. Украинский президент представил кандидату от республиканцев свой «план победы», который включает приглашение страны в НАТО до завершения конфликта.

В середине октября Зеленский рассказал, что в ходе беседы с Трампом обсуждал необходимость гарантий безопасности для Украины. По его мнению, такими гарантиями могут быть членство в НАТО или получение ядерного оружия. Он упомянул в этом контексте Будапештский меморандум, подписанный США, Великобританией, Украиной и Россией в 1994 году. В рамках него Киев передал Москве порядка 1,9 тыс. боеголовок, оставшихся у него после распада СССР, в обмен на гарантии безопасности со стороны участников соглашения.

Таблоид Bild позже сообщил, что несколько месяцев назад украинский источник заявил изданию о наличии у Киева знаний и ресурсов для создания ядерного оружия в течение пары недель. Если такой приказ поступит, первую бомбу создадут через несколько недель, сказал источник корреспонденту Юлиану Рёпке.

«Мы никогда не говорили о том, что готовимся создать ядерное оружие. <...> Поэтому у нас альтернативы нет, кроме НАТО. Это наш сигнал, но мы не создаем ядерное оружие», — прокомментировал эти сообщения Зеленский.

Россия выступает как против обладания Киевом ядерным оружием, так и против его вступления в альянс. В июне президент Владимир Путин назвал условия прекращения огня и начала мирных переговоров с Киевом. В их числе были нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и ее официальный отказ от членства в НАТО.