Венгрия вновь отложила выделение кредита Украине до выборов в США

Орбан вновь отложил решение о выделении Украине кредита за счет прибыли от российских замороженных активов до выборов в США. Politico писало, что так он может помочь Трампу победить. Москва считает действия с активами «воровством»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь заблокировал выделение Украине кредита за счет замороженных российских активов на саммите ЕС в Брюсселе, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Агентство отмечает, что таким образом венгерский премьер «выполнил свои обещания отложить принятие любого решения до окончания выборов в США». Более недели назад министр финансов Венгрии Михали Варга заявил о таком решении Будапешта. «Мы считаем, что этот вопрос, продление российских санкций, должен решаться после выборов в США. Мы должны увидеть, в каком направлении будет двигаться будущая администрация США в этом вопросе», — сказал он (цитата по Reuters).

Выборы в США пройдут 5 ноября. Орбан поддерживает кандидата от республиканцев, бывшего президента США Дональда Трампа. Последний критиковал финансирование Украины и заявлял, что в случае победы сможет разрешить конфликт еще до инаугурации, поговорив с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Politico писало, что Орбан планирует сорвать выделение кредитов Украине на общую сумму $50 млрд, чтобы помочь Трампу победить на выборах. Если Украина не получит кредит, то Трамп сможет пообещать своим избирателям не давать Киеву ни цента из американского бюджета, а в случае победы отказаться от финансирования Украины.

Один из собеседников Bloomberg подчеркнул, что позиция Венгрии «не имеет смысла», поскольку в таком случае ЕС придется потратить больше средств.

Речь идет о решении «Большой семерки» предоставить Киеву дополнительное финансирование в размере до $50 млрд к концу года. Большую часть составит кредит от ЕС на €35 млрд, обеспеченный за счет доходов от заблокированных российских активов.

Не менее $10 млрд намерены предоставить США, Канада и Япония, выступившие учредителями нового фонда для помощи Украине. Источник Reuters говорил, что точные суммы, которые внесут США, Япония и Канада, пока прорабатываются, но будут обеспечены прибылью от замороженных российских активов. Управлять Фондом финансовых посредников (FIF) будет Всемирный банк, средства из него не будут направлены на военные нужды Украины.

Предполагалось, что США и ЕС выделят в рамках инициативы по $20 млрд, а Канада, Великобритания и Япония внесут оставшиеся $10 млрд. Однако Вашингтон поставил условием гарантии от ЕС, что российские активы останутся замороженными в блоке как минимум три года. Сейчас эта мера продлевается каждые полгода.

Против этого выступает Венгрия. «Мы не поддерживаем продление срока действия санкционных ограничений против Центробанка России с шести месяцев до трех лет. Мы не поддерживаем это, потому что это означает, что тогда здесь, в Европе, некоторые думают, что все эти три года будет идти война. И такой подход для нас неприемлем», — сказал глава венгерского МИД Петер Сийярто 17 октября на заседании комиссии парламента Венгрии по иностранным делам (цитата по «РИА Новости»).

Financial Times перед созданием нового фонда помощи Украине писала, что Вашингтон может отказаться от требования гарантий, которые нужны, чтобы облегчить выделение средств.

После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийской Euroclear.

За прошлый год депозитарий Euroclear, где сосредоточено большинство активов, получил с них доходы в размере €4,4 млрд, а с начала этого — еще €1,6 млрд. По оценкам собеседников FT, общая прибыль к 2027 году может достичь €20 млрд.

Российские власти называют воровством передачу доходов от активов на помощь Украине. В Кремле пообещали юридические последствия. Президент Владимир Путин в мае подписал указ, который позволяет судам использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия активов в США.