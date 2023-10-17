Армия Израиля обвинила «Исламский джихад» в ударе по госпиталю в секторе Газа

ЦАХАЛ возложил ответственность за удар по больнице на «Исламский джихад»

Запрещенная в России террористическая группировка несет ответственность за неудачный запуск ракеты, которая попала по больнице, заявила армия Израиля. В результате удара погибли по меньшей мере 500 человек

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ответственность за удар по больнице аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого погибли по меньшей мере 500 человек, несет запрещенная в России террористическая группировка «Исламский джихад», об этом сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.

«Террористы выпустили ракеты в Газе в непосредственной близости от больницы аль-Ахли в секторе Газа в момент удара», — говорится в сообщении.

По данным разведки, эта группировка ответственна за неудачный запуск ракеты, которая поразила больницу.

«Весь мир должен знать: больницу в секторе Газа атаковали варварские террористы, а не армия обороны Израиля. Те, кто жестоко убивал наших детей, убивают и своих собственных», — написал в X (бывший Twitter) израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

ХАМАС обвинил в ударе по госпиталю Израиль. Глава политбюро палестинской группировки Исмаил Хания заявил, что ответственность лежит и на США. «Американцы несут ответственность за нападение на больницу из-за поддержки, которую они оказывают Израилю», — заявил Хания, его слова приводит Ynet.

Удар осудили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Европейского совета Шарль Мишель. Египет обвинил Израиль в атаке. Россия и ОАЭ запросили на 18 октября срочное заседание Совета Безопасности ООН, сообщил заместитель постоянного представителя России в организации Дмитрий Полянский. США призвали Израиль следовать правилам ведения войны.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур в связи с атакой на аль-Ахли.