Израиль запланировал «невиданную по свирепости» операцию в Газе

Израиль не имеет понимания послевоенного обустройства Газы, но сценарий согласия между всеми сторонами больше годится для «далекой галактики», выяснил Reuters. Источники напомнили о «туннелях Вьетконга» и гибели мирных жителей

Фото: Amir Cohen / Reuters

Военная кампания Израиля под названием «Операция «Железные мечи» в секторе Газа не будет иметь себе равных по своей свирепости и не будет похожа ни на что, что израильская армия проводила в прошлом в границах анклава. Об этом пишет Reuters со ссылкой на восемь информированных источников среди чиновников Израиля и других стран как Ближнего Востока, так и Запада.

Израильская армия намерена разрушить инфраструктуру Газы даже ценой большого числа жертв среди мирного населения, оттеснить палестинское население к границе с Египтом и взорвать сеть подземных туннелей, используемых ХАМАС для своих операций, пояснили источники. Израильские чиновники отметили, что у них нет четкого представления, что будет после окончания боевых действий, этим вопросом особенно обеспокоены власти США.

Аналогичные опасения распространены среди руководства арабских стран. «У Израиля нет эндшпиля для Газы. Их стратегия состоит в том, чтобы сбросить тысячи бомб, уничтожить все и войти внутрь, но что потом? У них нет стратегии на послезавтра», — указал источник в службе безопасности одной из стран региона.

Под Газой находится «подземный город туннелей, по сравнению с которыми туннели Вьетконга выглядят детской забавой», рассказал один из источников.

Собеседник среди американских чиновников усомнился, что Израиль сможет полностью уничтожить ХАМАС или захочет повторно оккупировать сектор Газа. Более вероятным сценарием, предположил он, была бы ликвидация или пленение как можно большего числа боевиков, уничтожение туннелей и ракетных заводов.

Власти США предлагают задействовать Палестинскую администрацию, которая потеряла контроль над сектором Газа из-за захвата ХАМАС власти, рассказали источники, выразив сомнение в возможности эффективно управлять этим анклавом. Скептицизм выразил и бывший переговорщик США по Ближнему Востоку Аарон Дэвид Миллер. Он заявил, что идея по объединению усилий США, Египта, Саудовской Аравии, ООН и палестинцев и превращении Газы «из тюрьмы под открытым небом во что-то большее, намного лучшее» больше подходит «для далекой-далекой галактики, а не для планеты Земля».

Власти США поддерживают Израиль в борьбе с палестинскими боевиками, но вместе с тем призывают его соблюдать правила ведения войны. Президент Джо Байден называл атаку группировки «15 событиями 11 сентября» для Израиля, указав, что такие же «шок, боль, ярость, всепоглощающую ярость» испытывали в США после терактов в башнях-близнецах.

«Но я предупреждаю: пока вы чувствуете эту ярость, не поддавайтесь ей. После 11 сентября мы в Соединенных Штатах были в ярости. Хотя мы добивались справедливости и добились справедливости, мы также совершали ошибки», — отмечал Байден.

С начала эскалации в Израиле погибли 1403 человека, еще 3,8 тыс. ранены. В секторе Газа числятся погибшими 3478 человек, свыше 12 тыс. пострадали, пишет Al Jazeera.