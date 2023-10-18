Протесты в мире из-за удара по больнице в секторе Газа. Фоторепортаж
По баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября нанесли удар. Погибли как минимум 800 человек. ХАМАС обвинил в атаке Израиль, Израиль — «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация).
Удар по больнице спровоцировал протесты по всему миру.
Протестующий в Бейруте (Ливан) кидает камни в сторону горящего здания у посольства США.
Люди пытаются перелезть через забор у посольства.
Произошли стычки с полицией.
Протестующие собрались перед посольством Франции в Тегеране.
Митинг прошел и у здания дипмиссии Франции в Тунисе.
В Стамбуле разбили окна ресторана «Макдоналдс».
Демонстрации прошли и у консульства Израиля в Стамбуле.
Турецкая полиция распылила газ, чтобы разогнать толпу.
В Иордании жители пришли к Мечети короля Абдаллы I.
Палестинцы протестуют на Западном берегу реки Иордан.
Свой протест выразили и иракцы.
На акции протеста вышли и в Нью-Йорке. Одновременно прошли митинги в поддержку и Израиля, и Палестины.