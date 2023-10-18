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Протесты в мире из-за удара по больнице в секторе Газа. Фоторепортаж

В Турции, Ливане и других странах прошли протесты из-за удара по больнице в Газе

По баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября нанесли удар. Погибли как минимум 800 человек. ХАМАС обвинил в атаке Израиль, Израиль — «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация).

Удар по больнице спровоцировал протесты по всему миру.
Протестующий в Бейруте (Ливан) кидает камни в сторону горящего здания у посольства США.
Фото: DPA / Global Look Press

Протестующий в Бейруте (Ливан) кидает камни в сторону горящего здания у посольства США.

Люди пытаются перелезть через забор у посольства.
Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Люди пытаются перелезть через забор у посольства.

Произошли стычки с полицией.
Фото: DPA / Global Look Press

Произошли стычки с полицией.

Протестующие собрались перед посольством Франции в Тегеране.
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Протестующие собрались перед посольством Франции в Тегеране.

Митинг прошел и у здания дипмиссии Франции в Тунисе.
Фото: Zoubeir Souissi / Reuters

Митинг прошел и у здания дипмиссии Франции в Тунисе.

В Стамбуле разбили окна ресторана &laquo;Макдоналдс&raquo;. &nbsp;
Фото: Burak Kara / Getty Images

В Стамбуле разбили окна ресторана «Макдоналдс».
 

Демонстрации прошли и у консульства Израиля в Стамбуле.
Фото: Burak Kara / Getty Images

Демонстрации прошли и у консульства Израиля в Стамбуле.

Турецкая полиция распылила газ, чтобы разогнать толпу.
Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Турецкая полиция распылила газ, чтобы разогнать толпу.

В Иордании жители пришли к&nbsp;Мечети&nbsp;короля Абдаллы I.
Фото: Alaa Al Sukhni / Reuters

В Иордании жители пришли к Мечети короля Абдаллы I.

Палестинцы протестуют на Западном берегу реки Иордан. &nbsp;
Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Палестинцы протестуют на Западном берегу реки Иордан.
 

Свой протест выразили и иракцы.
Фото: Ahmed Saad / Reuters

Свой протест выразили и иракцы.

На акции протеста вышли и в Нью-Йорке. Одновременно прошли митинги в поддержку и Израиля, и Палестины.
Фото: Spencer Platt / Getty Images

На акции протеста вышли и в Нью-Йорке. Одновременно прошли митинги в поддержку и Израиля, и Палестины.

Теги
мультимедиа Палестина сектор Газа Больница Израиль
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