Протесты в мире из-за удара по больнице в секторе Газа. Фоторепортаж

По баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября нанесли удар. Погибли как минимум 800 человек. ХАМАС обвинил в атаке Израиль, Израиль — «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация).

Удар по больнице спровоцировал протесты по всему миру.