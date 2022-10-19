Еще один миллиардер предложил мирный план по Украине вслед за Маском

Основатель и управляющий хедж-фондом Pershing Square Билл Акман (Forbes оценивает его состояние в $3,2 млрд) предложил в «Твиттере» свой мирный план для Украины вслед за основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском.

План миллиардера-инвестора, как и Маска, предполагает уступки Киева Москве: Акман считает, что Россия должна сохранить Крым за собой, а перемирие должно быть заключено в границах на 23 февраля.

«Крым был частью России до 1954 года и в основном состоял из этнических русских. И, видимо, поэтому мир мало что сделал, когда Россия аннексировала его еще в 2014 году», — написал Акман в «Твиттере». «Если мы восстановим статус-кво, существовавший до 24 февраля, Россия не получит вознаграждения<...>, и Украина сможет немедленно приступить к восстановлению при поддержке Запада».

По его мнению, Киев доказал, что может защитить себя и без членства в НАТО. «Если есть жизнеспособный путь к миру, мы должны идти по нему», — убежден основатель Pershing Square.

План Акмана не встретил поддержки у пользователей «Твиттера».

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