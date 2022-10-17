Маск сравнил важность Крыма для России с Перл-Харбором для США

Маск считает, что России нечего терять, поскольку ее «отключили» от всего и наложили всевозможные санкции. В случае потери Крыма это будет равносильно утрате США Гавайев и Перл-Харбора, отметил бизнесмен

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия видит Крым своей частью, и если она столкнется с выбором потерять полуостров или применить ядерное оружие, то выберет последнее, заявил в «Твиттере» основатель Tesla и Space X Илон Маск.

«Если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее. Мы уже наложили санкции или отключили Россию всеми возможными способами, так что им еще терять? Если мы нанесем ответный ядерный удар по России, они нанесут ядерный удар по нам, и тогда у нас будет Третья мировая война», — выразил мнение бизнесмен.

По словам Маска, Крым является южной базой российского флота и для России его потеря будет равноценна потере США Гавайев и базы Перл-Харбор.

«Если Россия столкнется с уничтожением армии и полным поражением от НАТО, она применит ядерное оружие, тогда НАТО ответит ядерным оружием и цивилизации придет конец», — заключил бизнесмен. Он добавил, что не стоит ставить Россию перед выбором между «тотальным, унизительным поражением» и применением ядерного оружия, поскольку вероятность выбора в пользу последнего велика.

В октябре Маск неоднократно высказывался в «Твиттере» по поводу боевых действий на Украине и возможных путей завершения конфликта. Так, он предположил, что конфликт на Украине завершится тем, что Крым останется российским, а в занятых Россией регионах повторно пройдут референдумы под наблюдением ООН. Маск также говорил в споре с сенатором Линдси Грэмом, что в восточных регионах Украины «предпочитают Россию». Слова Маска раскритиковали в Киеве, в Одессе убрали щиты в его поддержку за помощь стране.

В Кремле инициативы Маска оценили позитивно, но отметили, что его усилия разбиваются о решение президента Украины Владимира Зеленского не проводить переговоры с Россией, пока президентом является Владимир Путин. Сам бизнесмен признал, что его попытки «деэскалировать ситуацию» остаются безуспешными.