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Маск признал безуспешность своих попыток добиться деэскалации на Украине

Илон Маск признал безуспешность своих попыток добиться деэскалации конфликта на Украине
Предприниматель отметил, что добивается деэскалации «изо всех сил», но не может достичь успеха. Ранее Маск изложил свой вариант завершения конфликта на Украине. В Кремле идею оценили позитивно, а в Киеве раскритиковали

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск признал, что его попытки добиться деэскалации конфликта на Украине не приносят результата. Об этом он заявил в Twitter.

«Я пытаюсь изо всех сил деэскалировать эту ситуацию, и честно говоря, безуспешно», — написал Маск, отвечая на один из постов.

Ранее, 3 октября Маск изложил в Twitter свою версию завершения конфликта на Украине. По мнению бизнесмена, конфликт закончится тем, что Крым останется частью России, а в занятых российскими войсками регионах повторно пройдут референдумы под наблюдением ООН. Среди других пунктов, которые может, по его мнению, включать мирное соглашение, предприниматель назвал нейтральный статус Украины и договоренность об обеспечении Крыма водой.

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник в ответ попросил Маска «отвалить». Пресс-служба Верховной рады Украины ответила Маску: «Нет». Экс-замглавы украинского МВД Антон Геращенко написал под постом, что при заключении соглашения на таких условиях «Россия должна вернуть себе Аляску».

В Кремле позитивно оценили предложения Маска. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что такие инициативы «разбиваются» о решение президента Украины Владимира Зеленского не вести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Кроме того, «достижение мира без выполнения условий России совершенно невозможно», добавил Песков.

Позднее издание Vice со ссылкой на экономиста Яна Бреммера сообщило, что Маск общался с Путиным перед публикацией плана по Украине. По словам Бреммера, Путин заявил Маску о готовности к переговорам с Киевом, но на условиях Москвы. Среди них — признание российского суверенитета над Крымом, Луганской и Донецкой народными республиками, Херсонской и Запорожской областями, а также постоянный нейтральный статус для Украины. Маск и Кремль опровергли данные Vice.

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Согласно рейтингу Forbes, Маск на 27 сентября был самым богатым человеком мира. Его состояние оценивалось в $232 млрд.

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Татьяна Зыкина
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