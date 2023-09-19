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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Баку заявил о прорыве в Карабахе и потребовал сдаться для переговоров

Азербайджан заявил о прорыве линии соприкосновения в Нагорном Карабахе
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Азербайджан своей операцией в Карабахе хочет «закрыть главу вражды и конфронтации», заявил советник президента страны. Ереван назвал действия Баку агрессией и призвал международное сообщество вмешаться
Фото: mod.gov.az
Фото: mod.gov.az

Азербайджанская армия прорвала в нескольких местах линию соприкосновения с армянскими силами в Нагорном Карабахе, заявил Reuters советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев.

Он сообщил, что Баку готов к переговорам с армянами Карабаха только в случае, если те согласятся на разоружение и «поднимут белый флаг». В отношении Армении у Азербайджана военных целей нет, утверждает Гаджиев.

Целью «антитеррористической» операции он назвал намерение «закрыть главу вражды и конфронтации». «Мы больше не можем мириться с наличием каких-либо вооруженных сил на нашей территории, а также структуры, которая ежедневно бросает вызов безопасности и суверенитету Азербайджана», — сказал Гаджиев, выразив мнение, что Баку добьется своей цели.

19 сентября Азербайджан объявил об «антитеррористической» операции в Нагорном Карабахе, объяснив ее необходимость в том числе тем, что армянские силы в последние месяцы якобы наращивали там боевую помощь, минировали территорию и обстреливали азербайджанские позиции. Минобороны страны заявило, что с применением высокоточного оружия наносит удары по позициями Вооруженных сил Армении и не обстреливает гражданскую инфраструктуру.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армия Азербайджана ведет наземную операцию и атакует Карабах в том числе ракетной артиллерией. Он увидел в действиях Баку указание «на начало конкретных действий по этнической чистке».

При этом Пашинян сообщил, что в Карабахе нет армянской армии и страна не участвует в военных действиях. На фоне операции Азербайджана и заявлений премьера Армении в Ереване вспыхнули протесты у здания правительства.

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Обострение конфликта и артобстрелы в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж
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Фото:oldhike / ТАСС

Вечером 19 сентября Минздрав Нагорного Карабаха сообщил, что после начала операции Баку погибли пять человек и еще 80 получили ранения. Власти непризнанной республики предложили Баку остановить боевые действия и начать переговоры. Азербайджан в ответ заявил, что готов к этому только после сдачи оружия и роспуска «незаконного режима» в Карабахе.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха, где преимущественно проживают армяне, продолжается более 30 лет. В советское время он был частью Азербайджанской ССР, однако в начале 1990-х объявил о независимости и получил поддержку, но не юридическое признание со стороны Армении. Это стало причиной вооруженного противостояния между Баку и Ереваном.

Пашинян заявлял о желании заключить мирное соглашение с Азербайджаном и признать Карабах регионом в его составе с условием, что будут обеспечены права и безопасность армянского населения. Это ранее уже вызывало критику в адрес премьер-министра и акции протеста в Армении.

Россия призвала Баку и Ереван прекратить боевые действия и вернуться к переговорам. В Кремле назвали главной задачей обеспечение безопасности жителей Карабаха. ЕС осудил операцию Азербайджана. Глава дипломатии союза Жозеп Боррель заявил, что военная эскалация не должна использоваться для принуждения местных жителей к исходу из Карабаха. Действия Азербайджана поддержала Турция: МИД страны заявил, что Баку был «вынужден принять меры, которые он считает необходимыми на своей суверенной территории».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Нагорный Карабах Азербайджан антитеррористическая операция Армения
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