Кремль назвал главную задачу из-за обострения конфликта в Карабахе
Главная задача из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха — обезопасить людей, находящихся в непризнанной республике, и убедить Ереван и Баку отказаться от силы и начать переговоры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Первое для нас на фоне военной операции Азербайджана — обеспечение безопасности мирного населения Карабаха — армянского населения, для этого должны быть приняты все меры. Мы находимся в контакте с обеими сторонами. Наши военные работают, чтобы вернуть процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло», — передал его слова корреспондент РБК.
Единственной «субстантивной базой» для дипломатического урегулирования Песков назвал трехсторонние договоренности, которые были достигнуты в 2020 году при участии президента России Владимира Путина.
«Главное — обезопасить людей в Карабахе. Главное — убедить и Ереван, и Баку отказаться от силовых методов и сесть за стол переговоров», — подчеркнул Песков.
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