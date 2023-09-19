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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Российские миротворцы организовали эвакуацию населения из Карабаха

Минобороны: миротворцы России эвакуируют население из опасных районов Карабаха
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
С начала дня в расположение российского миротворческого контингента были эвакуированы 469 человек, в том числе 185 детей, медицинскими работниками оказывается необходимая помощь, сообщило Минобороны России
Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости
Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

На фоне проводимой Азербайджаном «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе российскими миротворцами были организованы эвакуация мирного населения из наиболее опасных районов Нагорно-Карабахской республики (НКР) и оказание медпомощи пострадавшим, сообщило Минобороны России.

«С 12:00 19 сентября 2023 года российским миротворческим контингентом фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения», — говорится в бюллетене Минобороны.

В ведомстве сообщили, что в течение дня в расположение российского миротворческого контингента были эвакуированы 469 человек, в том числе 185 детей. Медицинскими работниками оказана помощь девяти раненым гражданам, в том числе четверым детям.

«Командование российского миротворческого контингента призывает стороны конфликта к немедленному прекращению огня, принятию мер по деэскалации обстановки и продолжению переговорного процесса», — подчеркнули в министерстве.

Российские миротворцы (около 2 тыс. военных) размещены в Нагорном Карабахе по договоренностям 2020 года.

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта

Днем 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Баку назвал условиями мира роспуск правительства непризнанной республики и полный вывод оттуда армянской армии. Ереван опровергает присутствие в Карабахе своих вооруженных сил.

После начала операции Азербайджана о взрывах сообщали в Степанакерте (столица непризнанного Карабаха) и других городах региона. Минобороны непризнанной республики заявило, что ВС Азербайджана наносят ракетно-артиллерийские удары по всей линии соприкосновения.

Российские миротворцы организовали эвакуацию населения из Карабаха
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Армения на фоне обострения конфликта обратилась к Совбезу ООН и российским миротворцам с призывом предпринять меры для прекращения «агрессии Азербайджана». В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не должна делать никаких резких, непросчитанных и «авантюрных» действий на фоне «антитеррористической операции» Азербайджана.

Спустя почти четыре часа после начала «антитеррористической операции» власти Нагорного Карабаха предложили Азербайджану прекратить огонь и начать переговоры «с целью развязки сложившейся ситуации». В администрации президента Азербайджана после этого заявили, что готовы встретиться с представителями армянского населения Нагорного Карабаха в городе Евлахе, но «незаконные армянские вооруженные формирования» должны сдать оружие, а «незаконный режим» в Карабахе «должен быть распущен».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Нагорный Карабах миротворцы Россия эвакуация населения Азербайджан антитеррористическая операция Армения
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